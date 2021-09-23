德國提名譚德賽連任　黃子哲酸謝志偉「字萎」快出來面對！

▲駐德代表謝志偉。（圖／記者嚴云岑攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長改選，德國衛生部提名現任秘書長譚德塞繼續連任。不料，駐德代表謝志偉過去曾痛批譚德塞是「挫塞」秘書長，下台只是剛好而已，但至今仍未對此事表達意見，對此，國民黨文傳會副主委黃子哲諷刺謝志偉竟也「字萎」，不要龜縮！快出來面對。

黃子哲表示，去年謝志偉對於譚德塞極度不滿，多次出來狂罵譚德塞，而且用詞一次比一次還辛辣重鹹，宛如「剿塞」急先鋒。謝過去說，譚德塞只敢汙衊台灣，充當中國大陸的打手，還佔著茅坑不拉屎，世人要他下台，剛好而已。遇到國內有人聲援譚德塞，謝也二話不說馬上扣上「聯共制台」的紅帽。

黃子哲認為，依照謝志偉的說法與邏輯，那他應該以駐德代表的身分，立即向德國政府提出最嚴正的抗議。怎麼可以力挺一位幫著對岸欺壓台灣的譚德塞續任WHO秘書長，豈不也是當譚的靠山，甚至是為匪作倀？

黃子哲指出，德國挺譚德塞再續任五年，是要讓譚在茅坑，繼續害慘台灣與全世界？和譚一起將台灣排除在WHO之外？這種「聯共制台」的惡劣行徑，阿康樂股長是不用出來唱個RAP，把德國痛譙一頓嗎？

黃子哲也說，譚德塞的功過當然可以被討論，對於譚德塞公開說是台灣對他進行人身攻擊一事，也可受公評，國民黨當時也要求他要拿出確切證據。網軍要出征、名嘴要討伐，都是自由。但謝志偉作為一個外交官，尸位素餐、疫苗「一劑無成」也罷，還代表民進黨政府對譚德塞胡嗆亂罵，用詞還粗鄙不堪，完全沒有外交手腕與考量，現在謝的駐在國德國要支持譚續任，謝志偉不就狠狠地被打臉，雞嘴變鴨嘴，丟臉至極。

黃子哲痛批，譚德塞沒挫塞下台，愛攪豬屎的謝志偉卻已經把自己搞得整臉都是塞，要是朱學恒送去的鮮花，插在上面，便是有些可惜了。