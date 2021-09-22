譚德塞世衛秘書長任期倒數　月底決定是否競選「祖國恐不幫提名」

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）預估最快會在9月底決定是否尋求連任。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞將在明年任滿5年，改選程序啟動，會員國需在9月底前提名人選，屆時譚德塞是否尋求連任將明朗。據報導，德國支持譚德塞連任。

根據路透社21日報導，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）支持世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）連任，史巴恩呼籲其他國家在提名截止日期前支持譚德塞。

美國在前總統川普時代宣布退出世衛後，德國以全球多邊合作抗疫立場向世衛提供政治和財務支持，也協助世衛在柏林設立大流行病和流行病情報中心，日前流行病情報中心揭幕時，德國總理梅克爾親自出席。

德國支持世衛，但也支持台灣參與世衛大會（WHA），2020年德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）表示，與英國、法國、紐西蘭、美國、加拿大、澳洲等國聯名致函給譚德塞，促邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會。

根據世衛說明下一任秘書長選舉程序安排，秘書處已在4月發信邀請會員國在9月底前提交秘書長候選人選，隨後會在10月底公布候選人，包括履歷以及其他具體訊息。因此競選世衛下一任秘書長候選人在將近期明朗。

雖然譚德塞一直未宣布是否投入第二任期，但外界認為他積極與各國政要交往，應會尋求連任，而目前也尚未有其他人選公開表示挑戰。

▲世衛組織秘書長譚德塞若要競選連任，提名會是一大問題。（圖／路透）

譚德塞於2017年5月當選，任期5年，可連任一次，但他的參選要先解決提名問題。因為譚德塞在衣索比亞的家鄉泰格瑞省（Tigray）執政黨泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與政府交火，軍方還曾指控譚德塞替泰格瑞人民解放陣線獲取武器與外交支持，因此衣索比亞政府可能不會提名他。

不過即使衣索比亞不提名譚德塞，但譚德塞可能會爭取由其他國家提名進行程序。

譚德塞在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期被視為傾中。他在美國總統拜登今年上任後推動第二階段疫源調查，獲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）支持；雖然中國批評此舉是政治操作，但世衛今年也先後核准中國的國藥集團及中國科興2支疫苗取得世衛緊急授權，有助鋪平中國的疫苗外交道路。

但除獲大國支持外，譚德塞能否順利連任還得仰賴非洲50多國支持，而中美歐在非洲角力加劇，如何影響選情受矚。

如果9月底有超過一名候選人競選世衛秘書長，世衛隨後將舉行2次候選人論壇，讓每位候選人向會員國宣傳及說明願景；最終在2022年5月世衛大會上，各會員國以投票選出下一任秘書長。

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