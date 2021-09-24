比基尼妹濕身嬌喊！擺拍下秒「1.2m鯊魚」蹭腿搶鏡　驚恐1幕曝光

▲18歲的克里斯汀娜正在拍網美照，一尾鯊魚卻突然「蹭腿」入鏡。（圖／翻攝Instagram@kristinalowe）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州少女克里斯汀娜（Kristina Lowe）前往海灘遊玩，在水中擺出性感姿勢，請好友拍攝網美照，卻突然感覺腿側有一陣粗糙觸感，竟是一尾長達4英尺（約1.2公尺）的鯊魚正在「磨蹭」。她立刻嚇壞尖叫，激烈反應也讓海水噴起，濺得全身濕，驚恐瞬間正好被鏡頭捕捉下來。

《鏡報》等外媒報導，克里斯汀娜14日在新士麥那海灘（New Smyrna Beach）經歷一場驚魂，她將自己低頭看見鯊魚鰭、張嘴尖叫的照片分享至Instagram，開玩笑表示，「我遇到鯊魚了，我成為真正的佛州人了嗎？」

18歲的克里斯汀娜回憶，鯊魚「皮膚非常粗糙，牠碰到了我，並且摩擦我的膝蓋」，當時腦海中只閃過一個念頭，「我的天啊，是鯊魚！」接著立刻奔逃上岸，當天都沒有再下水。掌鏡朋友安娜莉亞（Annalea Burr）也跟在後面狂奔，幸好最後2人一切平安。

據悉，新士麥那海灘經常有鯊魚出沒，但大多數事件並未造成傷亡。克里斯汀娜說，雖然她當時嚇壞了，但絕不會因此畏懼海洋，因為「這裡就是鯊魚的家園」，「真是太瘋狂了，這是我第一次遇到鯊魚」。

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