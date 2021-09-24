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受夠被詐騙電話轟炸　她1招反制影片爆紅！40萬人朝聖嗨爆

@__frhna

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Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod

記者葉睿涵／綜合報導

相信不少人都曾有接到推銷或詐騙電話的經驗，讓人不勝其煩。馬來西亞一名女子想出奇招，將所有曾打給她的詐騙分子都拉進群組，美其名曰「讓騙子們相互認識交流」，藉此來反擊這些煩人的騙子，沒想到卻意外在網上掀起熱議。

綜合當地媒體報導，這位網友最近在TikTok分享她如何反擊騙子的招數，「當我收到太多詐騙分子的電話後，我決定建立一個群組，讓他們相互認識一下。」只見女子將事前存好的4個詐騙電話全拉進一個WhatsApp群組，並命名為「Big Fan」，因為這些騙子都愛打著亞航電子錢包「Big Pay」的名義來行騙。

▲▼馬來西亞女子將騙子都拉進群組，讓他們交流詐騙心得。（圖／翻攝自TikTok／@__frhna）

▲馬來西亞女子將騙子都拉進群組，讓他們交流詐騙心得。（圖／翻攝自TikTok／@__frhna）

完成準備後，她在群組裡發了一條訊息：「歡迎來到『成功詐騙分子』群組！請大家自我介紹，相互認識後就可以一起交流詐騙心得，增加更多的詐騙知識來騙人了。」隨後，女子迅速退出群組，留下4名騙子一起在群內「相互交流」。

影片在網路曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，並累積超過40萬人觀看。不少網友留言笑道，「太可惜了！我怎麼沒想過可以這樣做！」、「騙子們現在可以相互詐騙了」、「你應該把警察也加進去」、「你怎麼那麼快退群？應該坐看他們有什麼反應啊！」、「說不定現在群內的人數暴增」，也有網友猜測，這些騙子可能都來自同個詐騙集團，「他們說不定早就認識了」。

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