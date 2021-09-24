CNN：四方安全對話峰會　台灣可能成討論重點之一

▲美國總統拜登將於24日在華府主持四方安全對話會談，與日本首相菅義偉、印度總理莫迪和澳洲總理莫里森開會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社香港24日綜合外電報導

美國、澳洲、日本和印度組成的四方安全對話（the Quad）首次面對面領袖峰會將於今天在華府召開。美國有線電視新聞網（CNN）分析，台灣可能是討論重點之一。

近年，在美國前總統川普和現任總統拜登執政下，美國不斷加強對台關係，不僅同意大規模軍售案，還派遣高階外交官員訪台。

澳洲向來跟隨美國腳步支持台灣。今年7月，日本副首相麻生太郎在演說中表示，日本應與美國合力保衛台灣不受侵略。接著在8月，四方安全對話高階官員開會後首次發布聲明強調「台灣海峽和平安全的重要性」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS ）亞洲議題專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，她認為8月這項聲明可能是為本週峰會提及台灣預作準備，這對印度政府來說會是很不尋常的有力舉動。

葛來儀表示，「這（對北京而言）會是一記警鐘」，中國已從澳洲、日本方面接收過類似警訊，但來自印度還是第一次。」

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）安全暨規則基礎秩序計畫主任史考特（Ben Scott）說，團結一心的四方安全對話有助於嚇阻中國政府對台灣採取任何進一步侵略行動。

但他也指出，為了避免情勢惡化成可能的衝突，任何訊息傳遞中的細微含意都很重要，「總是會有做得過火和陷入挑釁的風險」。

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