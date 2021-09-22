送餐要到地址！男粉絲假扮外送員　闖直播女神家中性侵6次

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送餐點要到地址！男粉絲假扮外送員　闖直播女神家中性侵6次

▲▼ 外送員,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男假扮外送員闖入受害者家人。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李振慧／綜合報導

四川一名男子近來在南昌市假扮外送員，以送餐為由闖入直播平台女主播家中多次進行性侵，並且還用手機拍下照片與影片，事後還向受害者索討人民幣2,000元（約台幣8,589元），目前依性侵罪、搶劫罪被檢察機關提起公訴。

《極目新聞》22日報導，來自四川宜賓的31歲黃姓男子，在直播平台以「小煜」的名稱時常觀看趙姓女子的直播，今年2月16日上午，他特別搭機來到南昌市，私訊趙女他特別幫忙點了海底撈外送，想要知道地址，後來便假裝是外送員埋伏在趙女家外。

趙女晚間8時30分到家，黃男假藉幫忙把餐點送進屋內，然而一進屋就亮出水果刀威脅，後來用膠帶將趙女手腳捆綁，不顧對方生理期一共性侵6次，還用手機拍下影片並索財，直到18日中午趙女以送貓去打針為由順利離開現場，後來立即報警。

檢察機關認為，黃男使用暴力手段，多次強行與受害者發生性關係，並用脅迫手法搶劫財物，今年5月提起公訴追究其刑事責任。誇張事件近來曝光，讓網友表示，「這也太可怕了吧，天啊」、「太惡劣了，希望能多判幾年」、「女生真的不要隨便在網路上洩漏個資」。

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