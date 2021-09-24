獨／「打BNT嘶吼尖叫」高中男找到了！校長還原經過：他真的怕

▲學生打疫苗裂肺尖叫，影片爆紅100萬人觀看。（圖／翻攝自抖音）

記者崔至雲／台北報導

全台國高中BNT開打，但一名北市男高中生，因為太害怕打針，緊張到尖叫，周遭同學將影片PO上網，不到1天，就有超過100多萬人觀看。對此，該校校長表示，這位學生平時比較幽默、風趣，一開始大家以為他在玩，但仔細觀察才發現他真的很緊張，所幸打完之後就好多了。

影片發生在台北市某一間高中，一名學生在等候接種疫苗時，因為害怕打針相當抗拒，幾秒後更不斷大喊「等一下，先等一下啦」、「不要急，啊啊啊」等語，甚至轉頭起身要逃離現場，但被旁邊的志工及醫護人員拉住，整個過程引起現場所有人注意，旁邊還有同學，正在用手機錄影。

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所幸經過志工、醫護人員的持續安撫，最終順利完成疫苗施打。影片上傳《TikTok》、爆廢公社後立刻在網路爆紅，短短不到1天，就有超過100多萬人觀看，超過5千人留言。

該校校長向《東森新媒體ETtoday》記者表示，昨天施打疫苗其實都滿順利，他都有在現場了解學生施打狀況，該名高三學生開始尖叫時，同學老師都以為他在玩，因為他平常就是為愛搞笑、風趣且壯壯的學生，但經護理師老師、生輔組長發現，學生肌肉很僵硬且在發抖，才了解他真的很怕打針。

校長強調，該名學生是自願施打疫苗，校方及師長都沒有強迫他打，但是可能心情太緊張，讓他與平常的行為差很大，但是在老師們的安撫下，他打完針、休息一下就沒事了。

校長也說，事後他也有詢問當事者，是否介意同學將他的影片PO上網，他自己表示不介意，且一直強調自己沒事，只是太緊張了，因此校方就沒有再多做處理。