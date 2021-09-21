名醫追台劇被罵沒水準訴離　60年妻怨：伺候夫家一輩子！結果出爐

▲一對老夫妻結婚60年後訴請離婚獲准。（示意圖／Pexels）

記者葉國吏／綜合報導

一位年輕時跟妻子赴美打拼的名醫，前年返國定居後，名醫卻指控妻子因不滿他愛看台灣連續劇、經常罵他沒水準，因此訴請離婚。法官審理後發現事情不單純，2人已經結怨已深，最後訴離判准。

根據判決書指出，這位醫師跟妻子結婚60年，在54年前一起到美國打拼，妻子則一起前往幫忙照顧家庭。後來2人經濟穩定了，但妻子卻不斷抱怨，甚至到離婚前幾年都還會說「我很後悔嫁給你。」

醫師透露，妻子很不喜歡他看台灣連續劇，甚至罵他沒水準，甚至在親友來美國探訪時也不招待，甚至還在字條上寫著「可憐的名醫降低成見不得人的糟老頭」可見2人仇怨已深，名醫後來返台定居後遂訴請離婚。

不過妻子指出，在美國先生只顧工作，家中所有事情都不顧，導致夫妻間嫌隙事項繁多、不勝枚舉。同時她也發現，醫師返台後有一名中年婦女幫他慶生，她認為醫師不懂反省為何夫妻間感情為何變如此，還打算拋家棄子在台灣逍遙，所以無法接受醫師提出離婚訴訟。

隊此法官審理2人過往，加上2人曾經簽立分居協議，內容可以看出2人已經沒有感情，加上2人長期以來皆未理性溝通，只會用激烈言語指責對方，婚姻破裂2人都有責任，最後判准離婚。