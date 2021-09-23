這小偷慘了！害別人祖先流浪街頭　民俗專家驚：恐衰萬年沒得解

記者游瓊華／連線報導

彰化縣溪湖鎮傳出有民眾將祖先牌位放在行李箱，卻忘記帶走，又遭小偷光顧棄置路旁，最後被勇敢里長「開箱」並找回失主。對此，民俗專家廖大乙聽聞訝異不已，直呼金架母湯，先斥失主將祖先放在行李箱沒大沒小，也提到小偷誤偷到他人神主牌恐會衰萬年，「以前不會發生這種事情，這個賊會衰萬年，而且無法破解！」

▲彰化傳出有民眾將祖先牌位放行李箱流浪在路邊。（圖／民眾提供）



▲彰化溪湖鎮大突里長發現一卡藍色皮箱，裡面裝有神主牌位。（圖／讀者提供）



廖大乙表示，習俗流傳，小偷到別人家偷東西若撲空，會拉屎在主人家中解壞運，意味著「留黃金」，但這個賊偷了東西沒偷成，竟然還偷到別人的神主牌，「沒聽過這類事情，小偷恐會衰萬年！」

「列祖列宗何等重要，搬家搬到祖先牌位不見，還放皮箱，真的很不尊重，若是夫妻一定會離婚、單身者也會因此找不到姻緣！」

▲祖先放行李箱流浪在路邊，民俗專家驚：金架母湯、夫妻一定離婚。（圖／廖大乙提供）



廖大乙透露，行李箱是用來裝物品，不是拿來裝祖先，搬家要請移祖先牌位時，應該要放在紅色謝籃，放在行李箱「真的是沒大沒小」，祖先不會原諒這種粗心的行為，提醒失主請領回祖先後，要搏筊請求祖先原諒，並誠心懺悔，做善事迴向，告訴祖先不會再犯，也請祖先保佑子孫早日買到好的房子安置。

溪湖鎮大政三街與地政五十一巷路口旁，被棄置一藍色皮箱，詭異的是，路過居民看到也只用眼睛喵一下，沒人撿去回收，遺留路邊長達1個月之久。里長謝章啟獲報後，隨即到現場打開皮箱，裡面竟被放著一塊祖先牌位；而原因也隨之曝光，可能是小偷偷走打開驚嚇後亂丟，里長經查，牌位上的祖先後代是埔心人，已請其家族成員平安帶回返家。

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