3人同床爺爺掀5歲孫女裙摸尿尿的地方　奶奶驚見怒摑掌：2個都打

▲桃園一名祖父竟趁著孫女熟睡時，掀開孫女的裙子，撫摸其下體得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名祖父阿勇（化名）竟在2018年12月晚間，趁著當時年僅5歲的小花（化名）熟睡時，隔著小花的內褲撫摸其私處，直到被和小花同寢的祖母發現，朝阿勇怒打巴掌，才讓阿勇停止惡行。桃園地院審理後，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，判其有期徒刑1年。

桃園一名祖父阿勇，竟在2018年12月23日晚間，趁著其年僅5歲的孫女小花熟睡時，偷偷掀開孫女的裙子，以手隔著小花的內褲，撫摸其私處得逞，小花被祖父的動作驚醒，但因不敢聲張，而未讓阿勇察覺，阿勇繼續猥褻得逞，直到和小花同寢的祖母察覺，立刻朝阿勇臉上狠打巴掌，阿勇才停止惡行。小花母親得知後，怒報警處理。

偵訊時，阿勇承認和小花確實同睡一床，但堅決否認有對小花猥褻行為。阿勇辯稱，他沒有摸小花，是小花的祖母故意誣陷他，不讓他照顧小花等語。阿勇的辯護人也為其辯護指出，小花的證詞容易受人誘導，主張小花的證述不宜採信。

檢警詢問小花後，小花向檢警指出，晚上都會和爺爺、奶奶同睡，她睡在中間，但爺爺在睡覺時，會碰到她「尿尿的地方」。而法官審酌小花證詞後認為，小花作證時僅為就讀幼稚園兒童，依其年齡、智力來看其對性行為理解相當有限，若非親身經歷，自難詳細描述被害情結，採信小花的證詞。

而小花的祖母還原當時情況指出，她打開棉被，驚見小花的裙子被阿勇掀起來，阿勇的右手隔著內褲撫摸小花的私處，馬上怒打阿勇一巴掌吼說「你在幹嘛？」，阿勇才停止動作，事後也打了小花，指責她為何被爺爺摸卻沒和她說。法官審酌後，認為祖母的證詞與小花證述相差不多，採信其證詞。

桃園地院審理後認為，阿勇為小花的祖父，本應善盡教導、保護責任，竟為滿足一己私慾，對小花做出乘機猥褻的行為，害小花身心受創，影響其人格發展，其犯後更飾詞狡辯，未見悔意，審酌其智識與經濟能力後，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，判其有期徒刑1年。

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