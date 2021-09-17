女童上學橫越馬路遭撞倒地　目擊者揪心：她一動也不動

▲警方指揮救護車前往救援受傷女童。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾在通訊軟體社群貼文，17日上午目擊上學女童遭車輛撞擊後倒地不起「一動也不動」，桃園警方表示，這起車禍為19歲戴姓重機車騎士與正在橫越道路之11歲鄭姓女童發生擦撞，造成女童身上多處擦傷及右小腿骨折，經送醫急救，所幸女童意識清楚，並無生命危險。

▲重型機車前方擦撞過馬路上學的鄭姓女童。（圖／平鎮警分局提供）

民眾在「我是中壢人」上貼文說，剛經過「三郎便當」看到很揪心的畫面，1位國小學童被車撞了，躺在地上一動也不動，好恐佈；群友回應，「剛才經過整顆心揪著好難過，希望他平安」、「是不是因為下雨關係，路上看到好多車禍」。桃園市政府消防局第二大隊中壢分隊就近支援，將躺在馬路上多處擦傷、右小腿變形的鄭姓女童，由救護人員給予評估及處置後送醫。

▲該車禍路段在上下學時段車輛十分多。（圖／平鎮警分局提供）

警方表示，今日上午7時27分許，平鎮區金陵路252-1號前發生一起機車與ㄧ行人之交通事故，戴姓重機車騎士行經該路段時，與正在橫越道路之鄭姓女童發生擦撞，造成女童身上多處擦傷及右小腿骨折，經送醫急救。重機騎士酒測值為0，至於本起車禍事故詳細肇事原因，正由警方調查釐清當中。

►上妝同時保養、防曬超方便