王浩宇轉戰高雄！網激：沒選上跳愛河…他「5字冷嗆」公開回應

▲桃園市被罷免的議員王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員（三民區）的初選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者戴若涵／綜合報導

年初遭罷免的前桃園市議員王浩宇10日宣布，將投入高雄市議員三民區初選，引發網友討論！面對有網友要求他「沒選上就跳愛河」，他不僅留言回覆，更截圖PO文以5字回應了。

前桃園市議員王浩宇因時常發表爭議性言論，於1月16日遭投票罷免，罷免同意票高達8萬1940張，沉寂數個月後，他10日先是在「我是中壢人」臉書粉絲專頁上公布，決定回應當初前高雄市長韓國瑜競選時，要求他到高雄參選的邀請，投入高雄市議員三民區初選，也拜託大家電話民調唯一支持。

▲王浩宇回應前高雄市長韓國瑜的邀請，決定投入高雄選戰。（圖／翻攝我是中壢人臉書粉專）

王浩宇宣布參選後，引發網友討論！王浩宇23日也在個人臉書上PO文表示，「時代力量、民眾黨跟韓粉都那麼期待，我怎麼可能會選假的呢？」，並表示破天荒的第一面競選看板還滿貴的，要賣好多好多內褲。

王浩宇也陸續收到網友留言，24日他貼出其中一名網友的留言，只見對方激他「要發重誓，沒選上就跳愛河吧！」，他不僅公開回覆，「你自己跳，我在旁邊看」，也截圖嗆聲該名網友，「說一堆屁話」，PO文曝光後，有網友白眼回應，「把你當成王世堅膩」。

