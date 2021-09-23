王浩宇高掛競選看板：怎麼可能選假的？　「1巧合」讓林于凱傻眼

▲王浩宇在高雄澄清路掛上競選看板。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨前桃園市議員王浩宇先前宣布投入高雄市議員（三民區）的初選，今（23）日也在澄清路上掛競選看板，直呼：「時代力量、民眾黨跟韓粉都那麼期待，我怎麼可能會選假的呢？」同時，他也立刻到頭號假想敵時代力量議員林于凱臉書分享看板照。林于凱聽聞消息後對1巧合感到傻眼，因為他高雄唯一掛的看板，也在澄清路上。

王浩宇今在澄清路掛上「選三民！」競選看板，並直言時代力量、民眾黨跟韓粉都那麼期待，他怎麼可能會選假的呢？不過還蠻貴的，要賣好多好多內褲。

▲王浩宇在高雄掛上競選看板。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

在掛上看板後，王浩宇也立即到林于凱臉書分享熱騰騰的看板照，留言「想說第一個跟你分享好消息」。林于凱聽聞消息後表示，因為沒有follow王浩宇的臉書，所以還不知道消息，但得知王的看板掛在澄清路，他略傻眼笑說，自己全高雄也只在澄清路掛一塊看板，「真的很剛好」。

針對王浩宇動作頻頻，是否會打亂打選戰的節奏？林于凱表示，他不會影響到我，但可能會影響到其他黨，因為民進黨初選明年3、4月才要啟動，其實同選區的民進黨議員很多都還沒真的在準備，他這樣是滿快的，不過可能也因為他是外來的，準備期間會需要拉比較長。

▲前桃園市議員王浩宇（右）表明要對戰時代力量高雄市議員林于凱（左） 。（合成圖／翻攝臉書）

另外，王浩宇也在臉書補充說，「失業後，大家就一直幫我找工作。」選區的傳言很多，到目前為止有中正萬華、士林北投、內湖南港，新北市有板橋、三蘆跟五股，還有台南、台東等選區。周偉航甚至斬丁截鐵地說，王浩宇就是要選台北，高雄市只煙霧彈。王表示，但其中，他真的考慮過的只有台東而已。

王浩宇，每天起床就是窗外深藍的海、開車10分鐘就是沙灘、潮間帶，誰會想要離開？他是真的很想待在這裡，也跟台東的主委深談過，確認台東會有他的戰鬥位置。但最後為了團結拚高雄過半，他還是選擇投入過三民區的初選，也希望透過這個決定讓大家認清，周偉航在黨內才沒有內線，就算有，也是不準的。