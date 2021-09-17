　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱顯智遭控喬機組員檢疫疑雲　她揭全文證據

▲▼立法院時代力量議場前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團上午在議場前舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，外界將矛頭指向放寬機組員檢疫措施的「3+11」，有媒體爆料時代力量立委邱顯智今年1月為桃園市空服職業工會舉行協調會，提到「7+7」不利機組員權益，但邱17日喊冤是抹黑；桃園市前議員王浩宇晚間踢爆協調會議紀錄，提及檢疫規定「管太嚴」，當時參與該協調會的時代力量中壢辦公室主任林佳瑋則公佈紀錄全文，批評王移花接木，強調沒有要求放寬檢疫措施。

邱顯智今天上午受訪稱，他1月為桃園市空服職業工會舉行協調會，行文給指揮中心，是希望在機上送餐、送酒等服務流程，多保護這些基層的空服員，保護這些人的勞動權益，「我們是希望從嚴、不是從寬」，跟「7+7」、「5+9」、「3+11」無關。

不過，民進黨前立委、醫師林靜儀下午在臉書貼出今年1月桃園市空服員職業工會臉書貼文，內容顯示邱顯智曾主持一場觸及「新版空服員檢疫規定的基層意見」內容的協調會。根據該篇貼文，會中釐清新版機組人員檢疫規定細節，要求航空公司不能有加重侵害空服員基本人權的作為，「而如指揮中心記者會所說，1個月後將會視情況滾動式檢討」。

林靜儀表示，民意代表不會什麼都懂，也不會什麼都對，但是反映人民需求或團體意見時，至少自己是認同的、是認可那個價值或以民意代表身分來協助提倡那些意見的；假如幫忙團體開協調會、發公文給行政機關，後來卻跟著不明究理的群眾追打當初也接受陳情或協調會決議的主管機關，甚至最後還不願意承認自己當時的想法，也太有失民意代表應有的專業和態度。

此外，王浩宇晚間貼出數張協調會的會議紀錄，內容是邱顯智國會辦公室、桃園市空服職業工會￼提問及民航局的回應，其中空服員職業工會質疑電子圍籬、延長檢疫天數、禁搭大眾運輸等加嚴政策，理由是機組員違規的情況很少，會議結論則認為電子圍籬侵害機組人員的隱私，並要求不該強迫機組人員施打疫苗。￼

王浩宇批評，這些要求明顯都比曾舉行「3+11」相關協調會的民進黨立委范雲更加誇張離譜，「後來疫苗施打率低也成為防疫破口，時代力量到底有什麼資格談3+11？￼￼￼」

對於王浩宇質疑，林佳瑋公布完整會議紀錄資料說明，當時是因衛福部長陳時中提出「加強版自主健康管理」，但民航局無法提供新檢疫規定的細節，所以才找民航局、疾管署來開會，「因始終沒有正式指引，所以提供一個平台讓工會與相關單位諮詢；為使會議順利進行，因此在會議前請工會擬定問題，利於行政機關回覆。」

林佳瑋並指，從頭到尾，根本沒有要求放寬檢疫措施，而且當時「7+7」，「5+9」連個影子都沒有，是要怎麼「3+11」，批評王浩宇的影射移花接木。

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場
澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3大因素」
LINE貼圖「下殺三折」　15款人氣貼圖限時下載
張庭身價300億「悄註銷9公司」被抓包！　瘋傳已逃回台灣
被教壞「加入夫妻床戰」　她吐性癖：最愛70歲銀髮族
進口快篩「唾液」就能測病毒　男送200劑給學校慘了！
地底傳「詭異哭聲」　下水道抬出謎樣裸女！超毛影片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

國民黨開議首日杯葛蘇貞昌　「12頁」3+11決策過程、爭議一次看

邱顯智遭控喬機組員檢疫疑雲　她揭全文證據

王定宇稱中央「不會蓋社宅」　民眾黨反酸：搞不清楚法規

國民黨團杯葛整天！蘇貞昌逃過備詢　民眾黨怒：這叫「戰鬥藍」？

3+11報告挨批傲慢冷血　趙少康怒轟：蘇貞昌不道歉沒資格備詢

10架次共機擾台　運8反潛、技偵機沿巴士海峽抵東海後折返

鄭文燦透過視訊簽署《自由城市合約》　分享桃園防疫經驗

黃光芹：張亞中猶如「男版洪秀柱」　能救國民黨只有江啟臣

國民黨怒撕3+11報告轟蘇貞昌　鄭運鵬：民眾黨、時力也開過協調會

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

KID紀念小鬼揪《玩很大》團隊再爬合歡山　坤達「想離黃鴻升近一點」登上最高峰超催淚

蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

國民黨開議首日杯葛蘇貞昌　「12頁」3+11決策過程、爭議一次看

邱顯智遭控喬機組員檢疫疑雲　她揭全文證據

王定宇稱中央「不會蓋社宅」　民眾黨反酸：搞不清楚法規

國民黨團杯葛整天！蘇貞昌逃過備詢　民眾黨怒：這叫「戰鬥藍」？

3+11報告挨批傲慢冷血　趙少康怒轟：蘇貞昌不道歉沒資格備詢

10架次共機擾台　運8反潛、技偵機沿巴士海峽抵東海後折返

鄭文燦透過視訊簽署《自由城市合約》　分享桃園防疫經驗

黃光芹：張亞中猶如「男版洪秀柱」　能救國民黨只有江啟臣

國民黨怒撕3+11報告轟蘇貞昌　鄭運鵬：民眾黨、時力也開過協調會

台灣再捐「124萬片口罩」給日本　謝長廷曝數字有玄機

快訊／莫德納108萬劑抵台！深夜11點25分降落桃園機場

雷／《柔美的細胞小將》珉豪首集就脫光躺床！「肢體接觸」金高銀

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

林昀儒靠獎金賺錢「背後高人」指導　爸爸一看帳戶餘額也超驚訝

路人回頭率變超高！茵茵開心「今天比較漂亮」…下班發現真相糗爆

電視台播出一半嚴重事故！主持人狂按遙控器　崩潰表情瘋傳

澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3大因素」：無法勝任

懷上「最恨前男友」孩子　她痛心墮胎：最糟的惡夢

雪鐵龍「C5 Aircross跨界休旅」黑化特仕版　140.9 萬元英國登場

政治熱門新聞

快訊／中選會通過新北市議員選舉區變更案　新莊成獨立選區

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

快訊／北市明預約莫德納第二劑　75歲以上長者、65歲以上原住民

鍾小平：韓粉犯傻張亞中會自己選總統　劉寶傑笑：嚇成這樣

快訊／3+11調查報告出爐　范雲首露面：尊重行政院調查結果

院長帶頭一起玩　王世堅：康樂股長嗎

蘇貞昌報告3+11決策時間軸曝　陳時中4大考量拍板「加強版」模式

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

快訊／新北加倍券最高「5千換1萬」　10/20開放登記

蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

禾馨幫四叉貓驗抗體恐挨罰　柯文哲：不傷天害理

快訊／108萬劑莫德納深夜抵台　蔡英文首曝對美催貨心聲

快訊／北市編28億買什麼疫苗？　柯文哲曝：專家建議買Novavax

柯文哲自滿「社宅中央不蓋台北蓋」　卻領補助逾45億

更多熱門

相關新聞

邱顯智怒駁幫忙喬3+11　邱臣遠喊冤聲明：沒召開過任何一場協調會

邱顯智怒駁幫忙喬3+11　邱臣遠喊冤聲明：沒召開過任何一場協調會

立法院17日開議，各界聚焦行政院長蘇貞昌專案報告3+11決策過程，對於媒體報導民眾黨立委邱臣遠曾接受機師「放寬檢疫政策」陳情、時代力量立委邱顯智曾於一月發文衛福部傳達空服員工會陳情，邱顯智批評，這是一個為了釐清檢疫規定、關切航空公司送餐流程是否造成防疫破口的協調會與後續追蹤，變成「喬3+11」假新聞的過程。邱臣遠則是發表聲明喊冤，他強調，辦公室只是函轉相關陳情內容給相關單位，沒有召開任何一場協調會議，更沒有要求行政單位強烈建議。

ZARA官網寫「中國台灣」 　他喊抵制：不道歉就拒買

ZARA官網寫「中國台灣」 　他喊抵制：不道歉就拒買

議員捐48箱口罩給警消　王浩宇控：中國製非醫療口罩

議員捐48箱口罩給警消　王浩宇控：中國製非醫療口罩

王浩宇轉戰高雄：最好時力歸零、民眾黨落選

王浩宇轉戰高雄：最好時力歸零、民眾黨落選

全台空屋達166萬　時力要求速擬囤房稅草案

全台空屋達166萬　時力要求速擬囤房稅草案

關鍵字：

邱顯智王浩宇

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

超會算！南投女稅務員4年請假700天

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面