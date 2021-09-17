邱顯智遭控喬機組員檢疫疑雲　她揭全文證據

▲時代力量黨團上午在議場前舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情延燒，外界將矛頭指向放寬機組員檢疫措施的「3+11」，有媒體爆料時代力量立委邱顯智今年1月為桃園市空服職業工會舉行協調會，提到「7+7」不利機組員權益，但邱17日喊冤是抹黑；桃園市前議員王浩宇晚間踢爆協調會議紀錄，提及檢疫規定「管太嚴」，當時參與該協調會的時代力量中壢辦公室主任林佳瑋則公佈紀錄全文，批評王移花接木，強調沒有要求放寬檢疫措施。

邱顯智今天上午受訪稱，他1月為桃園市空服職業工會舉行協調會，行文給指揮中心，是希望在機上送餐、送酒等服務流程，多保護這些基層的空服員，保護這些人的勞動權益，「我們是希望從嚴、不是從寬」，跟「7+7」、「5+9」、「3+11」無關。

不過，民進黨前立委、醫師林靜儀下午在臉書貼出今年1月桃園市空服員職業工會臉書貼文，內容顯示邱顯智曾主持一場觸及「新版空服員檢疫規定的基層意見」內容的協調會。根據該篇貼文，會中釐清新版機組人員檢疫規定細節，要求航空公司不能有加重侵害空服員基本人權的作為，「而如指揮中心記者會所說，1個月後將會視情況滾動式檢討」。

林靜儀表示，民意代表不會什麼都懂，也不會什麼都對，但是反映人民需求或團體意見時，至少自己是認同的、是認可那個價值或以民意代表身分來協助提倡那些意見的；假如幫忙團體開協調會、發公文給行政機關，後來卻跟著不明究理的群眾追打當初也接受陳情或協調會決議的主管機關，甚至最後還不願意承認自己當時的想法，也太有失民意代表應有的專業和態度。

此外，王浩宇晚間貼出數張協調會的會議紀錄，內容是邱顯智國會辦公室、桃園市空服職業工會￼提問及民航局的回應，其中空服員職業工會質疑電子圍籬、延長檢疫天數、禁搭大眾運輸等加嚴政策，理由是機組員違規的情況很少，會議結論則認為電子圍籬侵害機組人員的隱私，並要求不該強迫機組人員施打疫苗。￼

王浩宇批評，這些要求明顯都比曾舉行「3+11」相關協調會的民進黨立委范雲更加誇張離譜，「後來疫苗施打率低也成為防疫破口，時代力量到底有什麼資格談3+11？￼￼￼」

對於王浩宇質疑，林佳瑋公布完整會議紀錄資料說明，當時是因衛福部長陳時中提出「加強版自主健康管理」，但民航局無法提供新檢疫規定的細節，所以才找民航局、疾管署來開會，「因始終沒有正式指引，所以提供一個平台讓工會與相關單位諮詢；為使會議順利進行，因此在會議前請工會擬定問題，利於行政機關回覆。」

林佳瑋並指，從頭到尾，根本沒有要求放寬檢疫措施，而且當時「7+7」，「5+9」連個影子都沒有，是要怎麼「3+11」，批評王浩宇的影射移花接木。