激戰高雄三民區！李佳玲狠嗆王浩宇：有什麼資格說是我的對手？

▲王浩宇將投入高雄三民區市議員初選。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨前桃園市議員王浩宇先前宣布投入高雄三民區市議員初選，也讓該區選情提早備受關注。日前王浩宇到民眾黨三民區市議員參選人李佳玲粉絲專頁留言，引發新一波激戰，李佳玲今（23）日狠嗆，一個遭選區選民唾棄的被罷免議員，認為自己可以勝過目前民進黨在高雄市三民區的議員，獲得民進黨的提名？是在打臉說一個被罷免的議員都可以做的比現任三位民進黨議員好嗎？否則他有什麼資格說是我在高雄市三民區的對手？

▲民眾黨三民區市議員參選人李佳玲。（圖／記者李毓康攝）

日前在釋迦、蓮霧接連遭到禁止，李佳玲就在自己的粉絲專頁發表看法，質疑抗中保台下的農民應該何去何從？不料王浩宇前去留言踢館，「今年蓮霧都還沒有收成，就已經可以有蟲？國民黨不敢罵中共，民眾黨也是？我的三民區對手？」

這番話引發李佳玲不滿，她表示，她就納悶了，王浩宇如此信心滿滿，一個遭選區選民唾棄的被罷免議員，認為自己可以勝過目前民進黨在高雄市三民區的議員，獲得民進黨的提名？是在打臉說一個被罷免的議員都可以做的比現任三位民進黨議員好嗎？否則他有什麼資格說是她在高雄市三民區的對手？難道他要加入台灣民眾黨和我競爭民眾黨的提名？還是他已經準備以無黨籍的身分參選高雄市議員選舉？

▲李佳玲製圖狠嗆王浩宇。（圖／記者賴文萱翻攝）

李佳玲喊話王浩宇，以他根本無心在自己選區的前科來看，何必屈就在一個區，大可以直接投入高雄市長選舉民進黨的初選，以他博愛的程度、對全國的批判監督，相信一定比邁邁更暖。

另外，李佳玲也點名民進黨三民區三位議員康裕成、何權峰、鄭孟洳，當初罷韓傾洪荒之力，協助罷掉了所謂「不適任、做不好」的韓國瑜，現在又是如何評論及面對在桃園「不適任、做不好」的被罷免議員來自己選區攪和呢？別雙標啊民進黨！

王浩宇則回覆，你們在我身上花越多版面，就越證明我的參選對民眾黨的威脅，感到很榮譽。「三民區至少提四席，所以並不需要去證明比這三個現任的議員好，我們只需要團結在一起，你就沒機會。」

被點名的高雄市議員鄭孟洳也參戰回覆李佳玲，參政權是憲法賦予人民的權利，何須黨內或是其他政黨對手的同意呢？她尊重每個人的參政權，也沒有權利阻止他人參政。原來民眾黨的選舉制度較為不同？可以獨裁的決定一個人是否能參政？