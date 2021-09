情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

▲情侶車震嗨到滑落山坡。(圖/翻攝自推特/@DerbyshireRPU)



記者張方瑀/綜合報導

英國一對情侶為了追求刺激,開車到偏僻郊區準備來翻雲覆雨一番,沒想到兩人激情到一半,竟然誤觸手煞車,導致整輛車滑下山坡,直接側翻在路中央,警察獲報抵達現場後,兩人還光著上身卡在副駕駛座,緊緊密不可分。

根據《天空新聞》報導,英國達比郡道路警察(Derbyshire Roads Policing Unit)近日接獲報案,有一輛豐田Yaris翻覆在東密德蘭(East Midlands)一處偏僻道路上。他們抵達後發現,副駕駛座上有一對男女光著上身緊緊相擁,原來這兩個人在車內激情到一半時,不小心誤觸了手煞車,所以整輛車才會側翻到山下道路上。

所幸兩人都沒有受傷,但警方將照片在推特,並寫著「當時兩人是在車上『增強關係』」讓網友都笑翻,雖然目前已經刪文,但網友仍紛紛轉貼新聞表示,「增進感情的同時也要記得拉好手煞車」、「增強關係這個詞真的太好笑了」、「我說的是人換姿勢,不是車子換姿勢啦」、「進行安全性行為也要安全開車」。

A couple had to be rescued by police after their car flipped on its side while they were "strengthening their relationship" https://t.co/vQO5G8TDG3