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時尚教主示範穿搭　胸罩不慎彈開「奶子全露出」秒變18禁直播

記者張寧倢／編譯

英國57歲時尚教主兼改造大師伍道爾（Trinny Woodall）在時尚圈與電視圈享有名氣，個人IG也擁有近百萬名粉絲，幾年前曾在鏡頭前意外露點，沒想到最近她又在IG直播中重蹈覆轍，脫掉衣服的同時裡頭胸罩瞬間彈開，讓所有看直播的粉絲全都目睹她雙乳彈跳蹦出的18禁畫面。

▲▼英國57歲時尚教主伍道爾（Trinny Woodall）直播中露點。（圖／翻攝自YouTube／wearethemonks）

▲英國57歲時尚教主伍道爾（Trinny Woodall）在IG直播中不慎露點。（圖／翻攝自YouTube／wearethemonks）

根據《每日郵報》報導，伍道爾近年來經常在IG示範穿搭，然而，最近某次直播卻不慎露出，影片可見她試圖脫掉綠色碎花上衣時，裡面的胸罩後扣突然彈開，胸前「兩粒渾圓」就這樣大解放，裸乳形狀全被看光。伍道爾發現不小心露點後，以幾句話輕鬆帶過，並到鏡頭外換好衣服，但她後來卻將整場直播一刀未剪的版本留存在IG個人頁面，引發熱議。

許多粉絲留言善意提醒，「剪接團隊，請做事，今天早上的影片急需修正」、「妳露點了」、「妳可能會想再後置一下這段影片」、「要重新編輯，剛剛有一瞬間露點了」最終伍道爾的IG團隊也下架了問題的直播影片。

▲▼英國57歲時尚教主伍道爾（Trinny Woodall）直播中露點。（圖／翻攝自YouTube／wearethemonks）

▲伍道爾4年多前也曾在直播中露點。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，伍道爾2017年就曾在臉書直播介紹運動服飾時，為了展示身上的背心顯瘦、方便活動而動手拉扯，結果不慎露出右側乳房。另外，2020年4月伍道爾在臉書直播途中，她的丈夫曾意外全裸出鏡。

▲▼英國57歲時尚教主伍道爾（Trinny Woodall）直播中露點。（圖／翻攝自YouTube／wearethemonks）

▲伍道爾的78歲丈夫薩齊（Charles Saatchi）意外全裸出鏡。（圖／翻攝自YouTube）

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