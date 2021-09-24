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超商最新7款聯名美食！晶華牛肉麵湯濃肉嫩　還有限量香菇油飯

▲▼7-11聯名雙月食品社、晶華酒店 。（圖／7-11提供）

▲7-11和晶華酒店合作推出5款全新美食，吃得到紅燒牛肉麵、肉燥排骨飯 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

去一趟超商就能吃遍摘星美食！就有超商和晶華酒店、雙月食品社聯手，推出共7款獨家美食，其中還能吃到熱騰騰的晶華「紅燒牛肉麵」，湯頭喝起來十分濃郁，肉質更是Q彈，還有去雙月食品社夠幸運才能吃到的限量「香菇油飯」，即日起開賣，吃貨們準備衝了。

首先是7-11聯手五星級晶華酒店推出的5款餐點，其中晶華鎮店之寶「紅燒牛肉麵」正式進軍超商，由主廚技術指導湯頭，並選用筋肉比例最好的牛腱心肉，搭配溏心蛋、酸菜等，神還原經典美味；7-11也將晶華招牌「府城肉燥」開發為「府城風擔仔麵」和「肉燥排骨飯」，另外還有香辣夠味的「剝皮辣椒雞」以及「剝皮辣椒雞米飽」。

▲▼7-11聯名雙月食品社、晶華酒店 。（圖／7-11提供）

▲剝皮辣椒雞選用整塊雞腿切丁，肉質軟嫩Q彈多汁。

▲▼7-11聯名雙月食品社、晶華酒店 。（圖／7-11提供）

▲雙月食品社人氣香菇油飯、香菇雞湯來7-11就能全部吃到。

隨著時序入秋，溫補需求提升，7-11也和連續多年蟬聯米其林美食指南推薦的「雙月食品社」合作，選用在地香菇開發2款餐點，首推店內限量供應的招牌主食「雙月香菇油飯」，米粒飽滿Q彈、配料香氣十足，以及細火慢燉、口味鮮甜的「雙月香菇雞湯」，完全不用排隊，只要來一趟超商就能一次吃個滿足。

全家則是攜手鼎泰豐推出3款餐點，重口味的人絕對不能錯過「泰式紅咖哩雞飯」，使用泰國直輸紅咖哩爆炒出香氣後加入大量椰漿，搭配低脂雞胸肉片，每一口都是濃濃南洋風，再來是「宮保雞丁炒麵」，由多種辛香料燴炒成的宮保醬，拌裹香炸宮保雞丁，麵條部分則加了特製油蔥醬增添香氣，口感甜辣夠味。

 

▲宮保雞丁炒麵口感甜辣好吃。（圖／全家提供，下同）

最後是這碗料超多的「綠豆薏仁湯」，慢火蒸煮脫心薏仁、綠豆，每一口清涼又消暑，重點是料滿滿，即日起於全門市正式登場。

▲綠豆薏仁湯裡頭有滿滿料。

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