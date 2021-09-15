超商最新2款蔬食餐點！超Q波浪麵拌XO醬香辣夠味　滷豆皮咬下噴汁

▲7-11「天素地蔬」聯名「漢來美食」打造2款最新蔬食餐點 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

誰說蔬食都清淡無味！就有超商祭出全新2款蔬食餐點，Q彈的波浪麵拌上香氣十足的XO椒麻醬，還能吃到超入味的滷豆皮，重口味的人更要吃XO醬風味椒麻滷味燙，素米血、蔬菜配上寬冬粉等食材，每一口滿足到不行，即日起就衝超商開吃了。

7-11「天素地蔬」這次就攜手「漢來美食」推出2款全新美食，首推「XO醬風味椒麻拌麵」，特別以16種食材炒製的XO椒麻醬，拌上Q彈有嚼勁的波浪麵，再與蔬菜、滷豆皮完美搭配，整體口味微辣、香氣迷人。

▲波浪麵裹上微辣夠味的XO醬，搭配青菜和滷豆皮超滿足。



▲XO醬風味椒麻滷味燙，每樣食材皆滷得十分入味。



另一款「XO醬風味椒麻滷味燙」，多種中藥材與蔬菜熬煮高湯，結合16種食材炒製的XO椒麻醬，湯頭風味濃郁，再加入素米血、豆皮、豆腐、蔬菜和寬冬粉，份量剛剛好，每一口都滿足，以上2款皆於即日起開賣。

全家則是和「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第2波聯名鮮食，其中首次加入被稱為神秘綠醬的「加央醬」製成2款甜點，首推「南洋風味加央牛油烤吐司」，金黃烤吐司抹上獨家加央醬，再加一片奶油，加熱後奶油微微溶化，鹹甜口感十分美味；另款蒸箱新品「南洋風味加央甜椰包」，則將濃郁香濃加央內餡，加入特製香蘭葉製成。

▲全家便利商店與「MAMAK檔星馬料理」合作，9/8起推出第2波聯名鮮食。（圖／全家提供，下同）

▲「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料。

鹹食「檳城風味蝦麵」將南洋風絕對少不了的蝦醬、叻沙醬同樣入料，以馬來西亞道地蝦味醬熬製成濃郁蝦味湯頭，搭配豬五花片、蝦仁、豆芽菜、油豆腐的，蝦味十足，另外還有9/15上市的「檳城風味炒泡麵」。