台灣飲料杯全年用量達20億！　綠色和平4建議喊話環保署

▲綠色和平認為，星巴克因應未來不能再用一次性飲料杯政策，改變銷售型態。（圖／綠色和平提供，下同）

記者許展溢／台北報導

2018年台灣宣布全面禁用一次性塑膠製品，綠色和平今（10日）指出，這項政策曾被譽為亞洲減塑先鋒，但三年過去，整體塑膠用量不減反增，去年一次性飲料杯用量更近達20億個，顯見政府減塑力不從心，空有願景，缺乏作為，提出四項要求向環保署喊話，其中增加自備環保杯折扣，採比例原則折扣至少15％部分，環保署回應，會再跟業者研商。

綠色和平表示，國際間已有為解決一次性飲料杯使用泛濫問題採取的強制減量措施，建議環保署可作為下半年即將修訂「一次性飲料杯減量辦法」的參考作法，以鄰近韓國為例，2018年韓國政府與咖啡店、速食店等大型企業協議減量，曾減下14.4%的使用量。另外，泰國預計在2022年全面淘汰一次性塑膠杯，憂心台灣未來恐以「塑膠珍奶」之名取代減塑亞洲第一美名，呼籲環保署須增訂更多強制減量辦法，加快禁塑腳步。

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▲一次用產品減量時程表。



綠色和平指出，過去十年以來，台灣在一次性飲料杯的管制上僅有獎勵民眾自備環保杯一途，由於誘因不足也非強制減量，使得去年飲料杯使用量和十年前相比增加5億個，今年環保署預計於下半年修訂「一次性飲料杯減量辦法」，這正是環保署大刀闊斧改革最佳機會。

綠色和平專案主任唐安說，環保署須從失敗中記取經驗，單一鼓勵性措施沒有發揮作用，須要採取更多元、具強制性的減量辦法，如一次性飲料杯收費，才會有立竿見影的效果。唐安提到，台灣現行飲料杯減量辦法和禁用時程已經落後國際趨勢，再加上飲料杯持續增加中，建議政府須立即採取強制減量辦法，從使用量最高的熱點著手，如飲料店，再逐步擴大禁用範圍。

▲韓國星巴克店內實拍。



綠色和平更提到，韓國星巴克宣布下半年在濟州門市啓動「Better Together 」計畫，消費者只要付押金1000韓元就能使用可重複清洗的循環杯，用完再拿回店內即可取回押金，預計在五年內於全韓國分店淘汰所有一次性飲料杯，認為星巴克是因應韓國各項減塑措施，及未來不得再使用一次性飲料杯的政策目標而改變銷售型態。

綠色和平建議四辦法，包括增加自備環保杯折扣，採比例原則折扣至少15％、一次性飲料杯應收取最低費用、內用禁用一次性飲料杯，和要求具規模業者提報減量計畫，至少在2025年前減量達50%。環保署回應，現行法令提供民眾自備優惠和回收獎勵金加強回收，至於目前現形狀況都會再檢討、修正，比如提高消費者自備誘因 規定，一切都會檢討，並跟業者研商。