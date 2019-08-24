桃園光影文化館　「為愛兒影」鼓勵病童間認識與相互扶持

▲「為愛兒影-公益推廣放映」協會創辦人─林口長庚羅福松醫師。（圖／文化局提供，下同。）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園光影文化館為罹患糖尿病的小糖友們打氣，精心挑選優質影片與策劃活動，24日邀約台灣兒童糖尿病關懷協會病友及家屬一同參與「為愛兒影，公益推廣放映」的專場體驗活動。協會創辦人羅福松醫師表示，初患的小糖友們，因對於打針恐懼及擔心外界異樣眼光而不願使用胰島素，協會透過活動，提供病童間的認識與相互扶持。

台灣兒童糖尿病關懷協會創辦人─林口長庚兒童內分泌暨遺傳科副教授羅福松醫師表示，該協會服務的病友已達500人，初患的小糖友們需要長期注射胰島素控制血糖，對於打針恐懼及擔心外界異樣眼光而不願使用胰島素，而常導致病情控制不佳的狀況。

因此，協會致力舉辦的各類型聯誼活動，提供諮詢、輔導、關懷，陪著每位家屬走過人生的挫折，促進親子之間的互動及與病童間的認識與相互扶持，這次很開心桃園光影文化館館方熱心提供專業的影廳及服務，讓協會成員有不同的聯誼體驗。



此次公益放映，館方挑選來自由韓國導演鄭智宇執導的電影《快樂第四名》，為釜山國際影展世界首映並入圍2016年百想藝術大賞最佳影片，希望小糖友們看完電影，也可以被劇情感動產生勇氣，勇敢與病痛共處，無畏世俗的眼光，尋找快樂的自己，如同片中主角俊昊在水底世界優游翻轉、自在開心，透過專場放映的聯誼交流，鼓勵小糖友們正面積極的態度面對人生。