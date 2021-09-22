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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蘇貞昌「不配做行政院長」　國民黨團揚言周五繼續杯葛

▲▼蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 時代力量議場前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨團上午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院22日邀請行政院長蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。國民黨團總召費鴻泰揚言本周五將繼續杯葛蘇貞昌施政總質詢；台灣民眾黨團、時代力量黨團則齊呼籲藍營不要杯葛，讓行政部門面對監督，誠實面對質詢才是面對疫情最好的態度。

立院上周五邀蘇揆提出國籍航空機組員隔離3+11決策過程專案報告，國民黨團因不滿蘇未對防疫不力公開道歉，以佔領發言台、撕碎報告扔紙等行動杯葛，導致會議結束前蘇揆仍無法上台，議事空轉一天。

立院本周除邀請蘇貞昌進行新冠疫苗接種專案報告，23日蘇揆將再赴立院報告攸關五倍券的「紓困振興特別預算第四次追加預算案」，24日開始進行施政總質詢。

不過，國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長李德維今ㄊㄧ記者會。費鴻泰表示，行政院上周提出「3+11」專案報告，內容歌功頌德、令人錯愕，沒有任何調查、檢討、真相與道歉，因此國民黨團拒絕讓蘇揆上台，並要求行政院應重寫報告、重新到立法院報告，「否則禮拜五開始的施政總質詢，國民黨團還會強烈杯葛，因為他（蘇揆）不配做中華民國的行政院長。」

民眾黨團總召邱臣遠今天上午批評，上周國民黨團杯葛蘇揆上台，讓行政部門逃避監督，呼籲針對本周三至五的院會，國民黨團不要杯葛議事，讓行政部門面對質詢，此外，民眾黨團仍然主張，新會期可以持續追蹤萊豬、勞保基金等議題。

時代力量黨團總召邱顯智表示，國民黨團上周杯葛議事讓官員無法被問責，不過，疫苗議題非常重要，希望國民黨團不要再杯葛，讓議事順利進行，今天質詢將聚焦在疫苗接種不良反應、未來可能的訴願及行政部門等，政府將如何協助等議題。

時代力量立委王婉諭補充，面對疫情最好的態度，就是誠實面對質詢，應以科學證據為基準，而不是含糊不清的方式。她並指，國內疫苗缺少，民眾施打第一劑、第二劑疫苗空間長達12周以上，恐影響疫苗作用，行政部門應該說明疫苗到貨期程及其配套措施，請專家學者研議，到底要以施打第一劑為主，或者保留部分疫苗給第二劑？另外針對美國11月起要求所有入境旅客均需施打兩劑疫苗，我國應該爭取AZ及高端疫苗也可被認定。

▲▼蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 國民黨團議場前記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行記者會批評防疫政策。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼ 蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌進行專案報告。（圖／記者屠惠剛攝）

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