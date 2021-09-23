110年高普考增列需用名額941名、司法官考試23名　考試院會今拍板





▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院會23日通過，今年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額941名、公務人員高等考試一級暨二級考試增列需用名額17人。另外，今年公務人員特種考試司法官考試第2次增列需用名額23名。

考試院指出，110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試原公告需用名額為3082名，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額941名，其中高考三級602名，普考339名。

考試院說明，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計4023名，其中高考三級2585名，普考1438名，與109年需用名額4138名相較，略減115名。

考試院表示，就高考三級而言，行政類需用名額較109年增17名，技術類減20名；就普考而言，行政類需用名額較109年減100名，技術類減12名。各類科增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

至於110年公務人員高等考試一級暨二級考試部分，考試院則指出，這項考試原公告需用名額為58人，包括高等考試一級考試2人、高等考試二級考試56人。

考試院說，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列高等考試二級考試法制等10類科（組）需用名額計17人，連同原公告需用名額，合計需用名額75人，包括高等考試一級考試2人，高等考試二級考試73人。

另外，考試院會也通過，110年公務人員特種考試司法官考試第2次增列需用名額23名。

考試院指出，這項考試原公告需用名額為102名，第1次增列司法院需用名額15名，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額23名，其中分別為司法院13名，法務部10名。

考試院說明，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，這項考試需用名額總計140名，分別為司法院68名、法務部72名。