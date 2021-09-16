▲原住民特考平均錄取率僅7.75％，考選部研議調整應試科目數。（資料照／太管處提供）

記者林銘翰／台北報導

考選部16日指出，原住民族特考自1956年起舉辦至2020年止，合計報考人數為94821人，其中到考60438人，錄取4684人，平均錄取率為7.75％，未來將會同用人機關檢視應試科目妥適性，並研議調整應試科目數，以列考核心專業知能基礎科目為導向。

考試院16日召開院會，考選部以「原住民族特考辦理情形及檢討改進方向」為題進行專案報告，與會委員就原住民族特考辦理情形等多所討論。

考試院長黃榮村表示，原住民特考之舉辦，是政府為照顧原住民族就業權益所創設之世界獨有考選制度，但是近10年以來，原住民族特考報考人數呈下降趨勢，且部分類科不足額錄取之情形未見改善。

黃榮村說，考選部應宜會同教育端、用人機關及原民會，了解原因並積極研議改善之道，除人才培育、考選技術的檢討強化外，應蒐集原住民族青年學子對於原住民族考試的意見，並請銓敘部就原住民文官體系相關制度進行檢視。

考選部指出，原住民族特考自1956年起舉辦至2020年止，合計報考人數為94821人，其中到考60438人，錄取4684人，平均錄取率為7.75％，但部分類科常年有錄取不足額之情形，未來將會同用人機關檢視應試科目妥適性，並研議調整應試科目數，以列考核心專業知能基礎科目為導向，提升考試效能。

考選部表示，為利原住民族語言之傳承，並配合2017年6月14日公布之《原住民族語言發展法》第25條規定，自2021年1月1日起，報名原住民族特考，應取得原民會核發之「原住民族語言能力認證」初級以上合格證書。

此外，自2024年1月1日起，報名本考試一、二、三等考試，應取得原民會核發之「原住民族語言能力認證」中級以上合格證書，原民會亦配合此項應考資格變革，自2021年起每年舉辦2次原住民族語言能力測驗認證考試，請有意加入公職行列的原住民族把握機會，踴躍參加原住民族特考。