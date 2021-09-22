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禁釋迦蓮霧「政治打壓」　國台辦：民進黨「別有用心」煽動兩岸對立

▲▼高雄六龜蓮霧。（圖／高雄市農業局提供）

▲大陸海關禁止台灣釋迦、蓮霧輸入。（圖／高雄市農業局提供）

記者任以芳／北京報導

大陸海關總署動植物檢疫司19日突然發布消息，以「多次檢出有害生物」為由宣布，20日起暫停進口台灣蓮霧、釋迦，被台灣方面解讀是「政治打壓」。相隔四天後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）有新回應。她表示，民進黨當局借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全是別有用心，沒有幫台灣農民和民眾切身利益著想。

朱鳳蓮指出，「今年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入的釋迦和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時向台灣方面進行了通報。」該有害生物危及多種水果和糧食作物傳入，將對大陸農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

朱鳳蓮說，為從源頭上防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，海關總署決定自2021年9月20日起暫停台灣地區釋迦和蓮霧輸入大陸。

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮2021.9.15 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮表示，2020年以來，大陸方面多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，並提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。暫停台灣地區釋迦和蓮霧輸入，是為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，是科學合理、完全正當的。海關總署已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道向台方進行相應通報。

朱鳳蓮強調，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施「政治化」，借機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全是別有用心的，說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。

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禁釋迦蓮霧「政治打壓」？　國台辦最新回應

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