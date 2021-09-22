陸禁止釋迦、蓮霧進口　蘇貞昌：台灣反而拓展世界市場

▲蘇貞昌接受質詢，談到被蓮霧、釋迦被禁止輸陸的問題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

行政院長22日前往立法院備詢，被問到釋迦、蓮霧被禁止「輸陸」後的後續計畫時說明，中國使用不符合國際貿易規範的方式，突然禁止十分不妥，但愈這樣做，台灣就愈自立自強，反而因此拓展了國際市場。

蘇貞昌22日前往立院備詢，民進黨立委黃國書質詢時詢問，中國19日宣布暫停台灣蓮霧、釋迦輸入，農委會曾表明，會向WHO提起貿易仲裁，以及啟用10億元經費，採取相應措施，以確保農民權益，除了這些以外，是否有長期計畫，降低台灣水果對中國的依賴。

對此，農委會主委陳吉仲表示，這幾年以來，總統蔡英文、蘇貞昌要求，外銷農產品不能依賴單一市場，就水果的方面來看，上半年成長比約4年前多了一倍，從2,400多萬美元，增加到5,000多萬美元，其中輸出到中國的數量，約佔不到5成，中國以外的市場超過6成，其中日本今年成長快3倍、韓國約50％、美國也多了1成。

▼蘇貞昌表示，中國愈是這樣做，台灣就愈自立自強。（圖／記者屠惠剛攝）



陳吉仲說明，農委會今年將依賴單一市場的鳳梨，大量賣到日本市場，總量超過1萬8,000公噸，是日本過去20年以來的進口總量，而此次的蓮霧、釋迦，蓮霧只要找1、2,000千公噸的市場，就能解決，釋迦則要進一步尋找，以大幅降低對單一市場的依賴。

對此，蘇貞昌也說，中國用不符合國際貿易規範的方式，突然禁止十分不妥，但中國愈是這樣，台灣就愈自立自強，「雞蛋不放在同一個籃子」，從各方面找出路，拓展國際市場，讓農民不受影響。

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