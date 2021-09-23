幫出氣！竟逼男吃排泄物、辣椒水刷下體還酒瓶性侵再拍照

▲男子遭脫衣毆打、酒瓶性侵、辣椒水淋下體凌虐。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中市陳姓男子因聽聞女性友人遭人始亂終棄，為了幫友人出氣，竟將對方押到某釣蝦場的辦公室內，逼迫對方拿錢賠償。男子除了毆打對方以外，還拿出空氣槍射他下體，又逼對方當場大號、吃自己的排泄物，甚至拿出辣椒水要對方刷下體，更拿出啤酒瓶性侵對方，拍下照片。最高法院審理後，將陳男判刑8年定讞。

判決指出，陳男與前女友分手後，還是朋友。但前女友在2018年6月間，聽聞她與男子阿偉（化名）發生關係後，阿偉事後不理不睬，前女友找陳男哭訴。陳男認為阿偉始亂終棄，遂找了2名友人，決定幫前女友出氣。

案發當晚，3人在阿偉工作地點外等候，在阿偉下班後將他押走，載到某釣蝦場內的辦公室。3人出手毆打阿偉，逼迫他全身脫光，還要拿錢出來賠償，並叫阿偉聯絡家人拿錢出來帶回。之後其餘2名同夥離開，陳男改變心意，開始凌虐阿偉。他拿出空氣槍，以BB彈射擊阿偉下體。之後阿偉說要上廁所，陳男竟異想天開，拿出塑膠袋，逼迫阿偉直接大號在塑膠袋內，並逼阿偉吃下。

阿偉擔心被揍，吃下自己的排泄物後嘔吐。陳男趁機拿出空白本票，逼阿偉簽下300萬元本票。阿偉簽完字後，陳男又命阿偉趴在辦公桌上，拿出空啤酒瓶，強插阿偉肛門。阿偉痛到跌倒，酒瓶破裂，陳男不罷手，還拿出牙刷與辣椒水，命阿偉刷下體，還拿辣椒水淋下體。不僅如此，陳男又取出其他空酒瓶，這次還抹上沙拉油，再度侵入阿偉肛門，阿偉雖然痛得哇哇大叫，陳男不理會，還拍下照片。一直凌虐到天亮後，才放阿偉離去，阿偉隨即到醫院驗傷、報警，警方逮捕陳男等人，檢方依照「凌虐強制性交」等罪，提起公訴。

一二審均將陳男判刑8年，另外2名施暴的同夥，並未性侵阿偉，僅被依照「妨害自由」等罪，判刑5月與1年2月。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴，陳男遭判刑8年定讞。