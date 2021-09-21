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女友被逼嫁給隔壁村傻子！他掏171萬元贖身…約見摩鐵崩潰了

▲▼男友掏錢幫女友贖身，才發現傻子是自己。（圖／翻攝《看看新聞》）

▲男友掏錢幫女友贖身，才發現傻子是自己。（圖／翻攝《看看新聞》）

記者柯振中／綜合報導

廣西柳州33歲的凌姓男子透過網路交友，認識外表清純的龍姓正妹，雙方私定終身，沒想到正妹竟被生父賣給住在隔壁村的傻子，嚇得他趕快掏錢贖身，前前後後付了人民幣40萬元（約新台幣171萬元），才驚覺傻子是自己，氣得到派出所報案，最終在摩鐵抓到人。

綜合陸媒報導，凌姓男子透過網路，認識了名為「龍清純」的女子，當時覺得對方單純可愛，因此相約現實見面，進一步發展成男女關係。

過了不久以後，龍女向凌男哭訴，被父親賣給住在隔壁村的傻子，若能夠贖身，將一輩子跟著凌男。凌男聽完龍女的話，前後掏出約10多萬元，想替心愛的女孩贖身。

▼男友掏錢幫女友贖身，才發現傻子是自己。（圖／翻攝《看看新聞》）

▲▼男友掏錢幫女友贖身，才發現傻子是自己。（圖／翻攝《看看新聞》）

等到女孩順利贖身，短短2個月內，又以住院費、喪葬費等藉口，討要了20多萬元，前前後後共拿了40萬元（人民幣，下同，約新台幣171萬元）。凌男以為不斷付出，就能抱得美人歸，直到女友失聯，才驚覺傻子就是自己。

凌男發現事情不對，與警方協商策略，等到龍女再度聯絡時，以「立借條」為由，相約在旅館碰面，最後才終於逮到人。龍女落網後坦承，沒有逼婚這件事，討要來的金錢，一部分拿去整形。目前全案正在偵辦當中，詳細狀況為何，仍待進一步釐清。

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