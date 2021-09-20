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摩鐵開房AA制「女生少付300元」！男友跟媽媽告狀　恐怖結局刷三觀

▲▼浴缸。（圖／記者許力方攝）

▲女網友開房AA制少付300元，不料竟是男友媽媽跑來討回...（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

男女交往AA制，一直是近年來熱門的兩性話題。不過，作家黃大米近日上談話性節目時談到，有女網友到她臉書訴苦，說與一名媽寶男交往後，2人去開房間，不料事後男友媽媽竟跑來質問她「妳為什麼在開房間時，讓我兒子多出300塊？」此話一出，女方當場傻眼，也讓網友們聽完群情激憤，紛紛奉勸「趕快分手吧！」

黃大米受邀上《新聞挖挖哇》時提到，自己是很大方的女生，很多事情都能接受AA制，但唯獨在「開房間」這件事情上，內心難以認同。後來，她曾反思「到底為什麼不行？」最後得出一個結論，在於女性從小就被教育成「只要上床女生就是吃虧」，所以當女方覺得自己吃虧，就會很自然認為金錢上必須「被彌補」。

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黃大米認為，如果一個男生想要把妹，連開房間都想著AA制，不禁會讓女生覺得「你不愛我，才會連上床這件事都要跟我計較」。對此，兩性專家欣西亞也分享網友看法，談到女生可能因為體質、環境跟雙方清潔問題，導致床事後私密處發炎，還要擔心懷孕風險，在意月經有沒有來、驗孕等，所以她認為開房不應AA制。

▲▼摩鐵開房AA制「女生少付300元」！男友跟媽媽告狀　恐怖結局刷三觀。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

▲作家黃大米9月上節目，談到這起刷新網友三觀的恐怖案例。（圖／翻攝自Youtube／新聞挖挖哇！）

談到這裡，黃大米也轉述一名女網友經歷，稱這位女生跟男友開房間就是採AA制，不料有次完事後，男友母親竟跑來質問她「妳為什麼讓我兒子多出300元？」還當場討回300元。女方瞬間傻眼，也驚覺男友原來事事報備，連這種事情都會跟媽媽說，根本是名符其實的「媽寶」。

許多網友看完紛紛留言，「這是鬼門開以來，我聽到最恐怖的鬼故事」、「讓你請客是看得起你」、「媽寶見過聽過很多，這位仍然刷新我的所見所聞」、「拜託這位媽媽把兒子關好，不要七月半提前出來害別人女兒」、「遇到這種男的要趕快去祭改」、「媽媽真的會害兒子永遠單身」掀起熱議。

▼當時黃大米在臉書分享這起案例，引起許多討論。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

▲▼摩鐵開房AA制「女生少付300元」！男友跟媽媽告狀　恐怖結局刷三觀。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

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