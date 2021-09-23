一張圖秒懂女大生車禍重度毀容　她天天哭！全臉重建+電眼獲新生

▲車禍重擊下巴裂、眼凹、牙斷，女大生毀容靠醫全臉重建獲新生。（圖／院方提供）



記者游瓊華／台中報導

南投草屯一名劉姓女大生今年年初因車禍重傷，臉被撞凹，牙齒斷裂、顴骨及眼眶骨骨折「臉部嚴重變形」，經接受下肢骨折復位手術後，轉院至亞大醫院顏面重建，醫師還利用移除下肢鋼板的時機，安排雙眼皮手術，讓女大生不僅回復原本容貌，還意外獲得水汪汪大眼。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者車禍前長相甜美，但因車禍外力重擊，造成右側顴骨與眼眶骨骨折，「臉部嚴重變形」，對於正值花樣年華又愛美的她而言，十分擔心術後臉上留有嚴重疤痕，一輩子都得活在車禍的陰影裡，因此每次就醫經常以淚洗面，十分期待能夠將傷害降到最低。

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鄭旭棠指出，顏面骨折通常是因外力嚴重撞擊造成，常見症狀包括疼痛、腫脹、瘀血、咬合不正常、骨折處臉部凹陷、複視、骨折側眼眶下麻木等，大多會於受傷後1~2周內，待軟組織腫脹消退後再進行治療，故患者先在他院接受下肢骨折手術，術後復原穩定，才會再安排處理第二階段的全顏面骨折。

但由於顏面骨折若採傳統重建手術，臉部會留下明顯傷痕，為了讓患者術後重拾自信，決定透過隱形切口，先經結膜進行雙側眼眶底重建，之後再重建雙側上頷骨和下頷骨，過程中使用人體可吸收的人工骨釘及骨板，術後一周順利出院，也絲毫不留疤痕。

術後劉小姐對於重建結果十分滿意，也透露希望有雙水汪汪大眼，因此醫師利用移除下肢鋼板的時機，安排雙眼皮手術，令她因禍得福，換回夢寐以求的漂亮臉蛋。