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電視記者開車常撞路樹！竟患腦癌末期剩一年　6個月後奇蹟來了　

▲電視台記者採訪頻車禍撞路樹，一查腦癌末期僅剩1年可活。（圖／院方提供）

▲電視台記者採訪頻車禍撞路樹，一查腦癌末期僅剩1年可活。（圖／院方提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名53歲電視台賴姓攝影記者，去年底出現步態不穩、肢體無力等症狀，更多次開車不慎撞到路樹，因驚覺恐不對勁，赴醫檢查果然確診為原發性惡性膠質細胞瘤，一度評估僅剩1年壽命，所幸醫療團隊開刀切除腦瘤，搭配術後積極復健，奇蹟於半年內恢復行走能力，還重返電視台任職。

賴男表示，去年底出現左邊肢體無力，導致工作時經常扛不動攝影機，更一連好幾個月發生多次車禍，原本以為視力出問題，但因肢體無力情形愈來愈嚴重，於是就醫檢查，經核磁共振檢查發現為腦瘤作祟，術前曾聽聞即便切除腫瘤，仍有很大的機率終身癱瘓，想到孩子們尚未成年，十分擔心術後影響家計，讓一家人陷入苦惱。

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但記者不服輸、相信人定勝天的個性，賴男鼓起勇氣背水一戰，不僅手術成功、積極復健，順利於一個月出院，返家後他堅持每天要步行四公里，三個月後不但重返工作崗位，負責內勤工作，生活自理更不假他人之手，甚至偶爾能跑步，驚人的恢復速度令同事和家人都十分開心，也大大鬆一口氣。

亞洲大學附屬醫院院長許永信表示，原發性惡性膠質細胞瘤為惡性腦瘤中，最常見也最惡性的腫瘤，因為初期症狀不明顯，一旦確診，多數病人平均不到一年半的壽命，若選擇放棄治療，恐怕僅剩3個月餘命。許永信也提醒民眾，若出現劇烈頭痛、半身無力、說話含糊不清、記憶力明顯衰退、步態不穩、性格大變、視力模糊等症狀，就應盡速就醫檢查，以期早期發現、早期治療。

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