宜蘭BNT國中生第一針「怕副作用」　同學緊張狂噴汗：爸媽要求打

▲宜蘭縣國中第一針的中華國中王姓同學說會擔心副作用。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣國高中及五專生開打BNT，中華國中王姓同學接種到全縣「國中生第一針」；王同學說，父母支持他打BNT，施打時有一點緊張，也有點擔心副作用，將視身體狀況再考慮是否請防疫假。另名打BNT流汗的陳姓同學說，是因為怕針才流汗，打針是父母支持的。

縣府統計，縣內滿12歲至未滿18歲的國高中及五專一至三年級學生總計有2萬5千159人，經教育處調查意願後，同意接種者達93.3%，且大多數（91.3%）同意於校園內集中接種。因此縣府請醫師公會協調縣內各醫療團隊共同合作，規劃了56場次校園接種服務，並於今（23）日起於校園全面施打，預計於2週內完成。

▲宜蘭縣國高中、五專生23日開打BNT。（圖／記者游芳男攝）

宜蘭縣長林姿妙23日上午也到中華國中體育館，關心學子接種疫苗的情形，也給醫護人員加油鼓勵。

中華國中王姓同學接種「國中生第一針」，他說，經與父母商量，父母是支持他打BNT，施打時他有一點緊張，也有點擔心副作用，將視身體狀況再考慮是否請防疫假；另名打BNT流汗的陳姓同學說，是因為怕針才流汗，打針是父母支持的。

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