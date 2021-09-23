男染疫缺氧急送院「撿回一命卻失憶」　老母親淚：連媽都不認得

▲馬來西亞一名中年男子因感染新冠而缺氧住院，醒來後卻出現失憶症狀。（示意圖，與本文無關／路透）

記者張寧倢／綜合報導

馬來西亞雪蘭莪州無拉港地區一名在野黨人士收到民眾陳情，內容是一位老母親哭訴，她40歲的兒子感染新冠肺炎缺氧而住進加護病房搶救，清醒過來後竟然失憶，連自己的母親都毫無印象，「我兒子現在完全認不得人，連我都不認識，該怎麼辦」。

馬來西亞行動黨無拉港地區的防疫消毒行動隊長李凱鳴，組成名為「山雞起義」的團隊在當地進行消毒、提供確診者與其家屬援助、協助將病患緊急送醫、提供氧氣筒與教導接觸者如何做好隔離工作等。李凱鳴23日於臉書PO文分享一位老母親的陳情信。

老婦在信中求助，40歲的兒子6周前染疫後缺氧送院，被醫師診斷為第5期重症而進入加護病房搶救，上周清醒過來後好不容易脫離危險期，卻沒想到，兒子出現了失憶症狀，完全不認識人。老婦表示，醫護人員嘗試透過視訊電話讓母子倆溝通，但兒子對她竟然完全沒印象，「真的是連媽都認不得。」文中還附帶哭臉的表情符號。

老婦哭訴，雖然兒子染疫至今已經過6個星期，但醫院檢查評估患者身上的病毒仍有傳染力，所以不能出院，醫生也說以他現在的病況，就算出院也不能回家，必須轉往康復中心。李凱鳴於文末希望網友給予這對母子祝福，祝他們能早日團聚，同時也呼籲民眾發現血氧濃度缺氧時就要盡速就醫，保護好自己與家人。

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