　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐時：多項研究指出「莫德納防護力」比BNT更持久　最新數據曝光

▲▼疫苗,莫德納,輝瑞。（圖／路透）

▲《紐約時報》報導，輝瑞及莫德納都能有效對抗新冠，但莫德納似乎更具優勢。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，過去幾周發表的6項研究指出，莫德納的防護力似乎比輝瑞更持久；《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）22日刊登最新論文，科學家根據美國25州約5千名醫護的狀況，評估疫苗預防有症狀感染的實際效果，發現在施打第2劑數個月後，輝瑞有效性為88.8％，而莫德納仍高達96.3%。

《紐約時報》指出，儘管輝瑞及莫德納皆能有效預防重症及住院病例，但如今不少觀察性研究結果指出，2款疫苗確實存在著細微卻真實的差異。美國疾病管制與預防中心（CDC）於17日發表數據指出，施打第2劑4個月後，輝瑞預防住院有效性從91%下降至77%，而莫德納的效力沒有下降。

美國埃默里大學（Emory University）生物統計學家狄恩（Natalie Dean）表示，「我們的基本假設是，mRNA疫苗功能相似，但之後就會出現差異，雖然差異不大但至少具有一致性」。她強調，2款疫苗預防重症住院都仍非常有效，而研究結果也可能受多種因素影響，包括接種者年齡、施打地點、2劑間隔時間等等。

▲▼莫德納（Moderna）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲一些學者指出，儘管輝瑞與莫德納皆能有效預防重症及住院，但防護力確實存在細微差異。（圖／達志影像／美聯社）

紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）病毒學家摩爾（John Moore）認為，此差異可能反映出2款疫苗的成分不同。他強調，輝瑞及莫德納預防重症住院的效力依然保持穩定，尤其對65歲以下族群更是如此。

摩爾透露，科學家的最初目標是疫苗防護力達到50%至60%，而如今大家卻在辯論輝瑞88.8%和莫德納96.3%的影響「我們都認為這已經是一個很好的結果了，也為此感到高興」。他強調，輝瑞接種者不須為此驚慌失措。

值得注意的是，美國醫護、老年人等優先施打族群首先接種輝瑞，幾周後才開放注射莫德納，而老年人免疫力下降更快，因此觀察到較年長族群的疫苗效力衰退，可能給人輝瑞保護力更快消失的錯誤印象。輝瑞資深副總裁葛魯博（Bill Gruber）也因此認為，尚無充足科學數據能夠得出上述結論。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
綁台灣Pay「800元+好食券」13hrs被收回！眾人哭+1
五倍券加碼好食券「剩餘數量曝」　三大券預約破600萬人
颱風「電母、蒲公英」將接連生成！　雙颱共舞時間點曝
女學生打BNT淚汪汪喊「痛痛」　他1原因拒接種
數位綁定大當機爆「五倍券之亂」　唐鳳回應了
這地方每人普發2千元！　「未來鄉民」也有
快訊／加入CPTPP後「開放核食」？　蘇貞昌回應了
快訊／詐貸472億史上最大！潤寅案二審王音之判27年、楊文虎
李妍瑾發文求救「我人身安全有事」　曝遭導演威脅
中秋血腥鬥毆影片曝！　竟是警察帶頭斷人手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非洲最大經濟體奈及利亞「5分之1勞工失業」　貧窮人口明年達50％

知名男星乳頭遭狠咬！獵奇前輩「牛奶倒胸」要小狗舔　曝超扯結局

紐時：多項研究指出「莫德納防護力」比BNT更持久　最新數據曝光

美國FDA通過授權　65歲以上及高危險群加打第3劑BNT疫苗

拜登主持全球COVID-19高峰會　陳建仁分享「台灣模式」抗疫經驗

時尚教主示範穿搭　胸罩不慎彈開「奶子全露出」秒變18禁直播

傳北京要救恆大！集團恐被「一分為三」　重組後將納入國企

搭飛機遇3人座「坐中間位」可以靠哪側扶手？　前空服員親解密！

好友私藏獸行淫片　他一看主角竟是8歲女兒！性虐待英文怎麼說？

立陶宛再贈台「23.6萬劑AZ疫苗」　總理推文親曝原因

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

何妤玟認分手大隸！「覺得滿遺憾」　4個月前就協議「敵不過生活習慣」

非洲最大經濟體奈及利亞「5分之1勞工失業」　貧窮人口明年達50％

知名男星乳頭遭狠咬！獵奇前輩「牛奶倒胸」要小狗舔　曝超扯結局

紐時：多項研究指出「莫德納防護力」比BNT更持久　最新數據曝光

美國FDA通過授權　65歲以上及高危險群加打第3劑BNT疫苗

拜登主持全球COVID-19高峰會　陳建仁分享「台灣模式」抗疫經驗

時尚教主示範穿搭　胸罩不慎彈開「奶子全露出」秒變18禁直播

傳北京要救恆大！集團恐被「一分為三」　重組後將納入國企

搭飛機遇3人座「坐中間位」可以靠哪側扶手？　前空服員親解密！

好友私藏獸行淫片　他一看主角竟是8歲女兒！性虐待英文怎麼說？

立陶宛再贈台「23.6萬劑AZ疫苗」　總理推文親曝原因

汪星人走失「張君雅小妹妹」幫團圓　一見大眼「天菜」狂搖尾巴

小交警「攔酒駕查到大長官」！當場放行被抓包　多人遭殃下場曝

粉色彩霞美如畫！蚵仔寮隱藏版海堤曝光　寬敞視野包下整片藍海

獨／首批客製化標籤BNT來了！　華航CI-62明晨6:10運抵桃機

台灣精品自動化解決方案　開啟印度產業升級新契機

數位五倍券4大優勢曝　他揭這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

各國搶購與運礦砂與煤炭　BCI再漲415點、日租近6萬美元

陳吉仲：福島食品僅剩台灣中國未開放　政府會跟日方充分交換意見

非洲最大經濟體奈及利亞「5分之1勞工失業」　貧窮人口明年達50％

綁台灣Pay搶到800元+好食券「13hrs後被收回」！眾人哭+1　原因曝

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

國際熱門新聞

外洩文件：武漢科學家曾將「冠狀病毒」放到蝙蝠洞

水電工驚見「嬰屍」堵住馬桶　小媽媽不知道自己懷孕

菅義偉：日本捐6000萬劑疫苗！　比承諾多一倍

失蹤網紅「遺體尋獲」 FBI初判他殺

59歲婦羞嫁小鮮肉！相差37年母子婚紗照曝

道瓊漲逾338點！　聯準會1暗示刺激美股收高

德國提名WHO秘書長：譚德塞連任

AMD台裔總裁蘇姿丰　出任拜登科技顧問

星國單日1457人染疫　創疫情新高

33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

瑞士國會議員反中打壓　擬進口台灣蓮霧

WHO通報新增確診持續減少　全球疫苗施打逾60億劑

美聯儲決議前市場反彈　道瓊大漲400點

馬紹爾總統挺台　促聯合國終結「可恥沉默」

更多熱門

相關新聞

美國FDA批准2大族群加打第3劑BNT疫苗

美國FDA批准2大族群加打第3劑BNT疫苗

美國食品藥品監督管理局（FDA）22日通過授權，批准為接種二劑新冠疫苗已滿6個月的65歲以上長者、重症高風險及工作有染疫風險的族群，注射第三劑輝瑞/BNT疫苗。

國外打一劑、返台等嘸第二劑！指揮中心有解

國外打一劑、返台等嘸第二劑！指揮中心有解

第3劑疫苗只為多防4個月？專家曝恐面臨2大風險

第3劑疫苗只為多防4個月？專家曝恐面臨2大風險

醫大生打2劑莫德納患心肌炎　曝2症狀

醫大生打2劑莫德納患心肌炎　曝2症狀

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

關鍵字：

北美要聞紐約時報新冠肺炎新冠疫苗輝瑞莫德納

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

夜間跑廁所超過2次快就醫

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

連千毅正宮難得火辣現身！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

即／土城住宅大火！146消防搶救

校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面