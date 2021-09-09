新北稱全運會脫罩參照東奧　卓冠廷拿照片對比：道歉改進這麼難？

▲台中前新聞局長卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

新北市政府主辦的全運會，遭民眾投訴違反防疫規定，要選手「脫口罩」合影，而新北9日解釋，是比照東京奧運模式。不過，前台中新聞局長卓冠廷透過臉書再釋出東京奧運的照片對比反擊，「道歉改進有這麼難嗎？」

新北幼兒園群聚事件持續延燒，卓冠廷9日接獲民眾投訴，8日在八里水上運動中心進行的風帆賽頒獎時，司儀要選手脫掉口罩合影，事後也將照片貼上臉書。卓冠廷認為，侯友宜的團隊防疫螺絲不僅鬆到掉滿地，可能都掉到淡水河裡了。

對於民眾的投訴，新北市政府由副發言人呂家愷出面回應，強調全運會一切以選手安全為第一優先考量，參照東京奧運模式辦理，讓選手自取獎牌跟紀念牌。

不過，對於新北市府的回應，卓冠廷仍不滿意，認為「侯市府還在凹」，並拿出東京奧運的照片來對照。他強調，東京奧運只允許選手在各自頒獎台上脫口罩30秒，當要在頒獎台合影時，一定要戴上口罩，「難道這是東奧模式嗎？」

相較於東京奧運，卓冠廷發現，全運會輕艇項目頒獎有2名官員加上14名選手脫口罩緊貼合影，「難道看不出來兩個的差別嗎？道歉改進有這麼難嗎？」

▼卓冠廷指出，新北全運會遭爆料要選手脫口罩。（圖／卓冠廷臉書）

