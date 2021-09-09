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「新北群聚通報有疏失」　卓冠廷爆：全運會遭投訴要選手「脫罩」

▲▼民進黨新北市長候選人蘇貞昌鶯歌造勢晚會,台中市新聞局長卓冠廷上台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣智庫民調中心主任卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

新北幼兒園爆發群聚事件，台灣智庫民調中心主任卓冠廷爆料，是新北通報疏失，有家長與小孩，在8月中就有症狀就醫，但竟沒有通報衛生局篩檢；9日他加碼指出，新北全運會遭市民投訴，在頒獎時竟要選手拿下口罩，質問新北市府「保護孩子保護到哪裡去了？」

卓冠廷8日晚間表示，Delta恐早已擴散，確診者在8月中就有症狀就醫，但是沒有通報。他指出，今天指揮中心公布，新北幼兒園群聚，是Delta病毒，而且跟機師的病毒株不同，他認為是「新北通報」的疏失，Delta可能已傳了近一個月，甚至成為疫情擴散的同心圓。

卓冠廷指出，至少有染疫幼兒園3、4位家長和小孩，早在8月中（機師落地前）就有發燒和呼吸道症狀，也已經就醫過，但是有的診所卻沒有通報衛生局篩檢。他進一步表示，有的則是建議民眾去新北市設的快篩站，但民眾到了快篩站才發現要預約，對篩檢資訊霧煞煞就走了，新北市政府卻毫無掌握。

接著，卓冠廷9日接獲市民的投訴，在9月8日這一天，睽違18年後再度由新北市政府主辦的全運會，在八里水上運動中心進行風帆賽程頒獎，但主辦單位司儀竟然要全國各地的選手小將「脫口罩」拍照，公然違反二級警戒的防疫規定。

卓冠廷表示，原本應該要把關防疫的主辦單位新北市體育處處長洪玉玲、新北市體育總會帆船委員會簡姓主委，看到這個狀況一點自覺都沒有，還把「脫罩」照片PO上臉書，「侯市長團隊的防疫螺絲不只鬆到掉滿地，可能都掉到淡水河裡了！」

卓冠廷指出，9月8號這一天，新北市面臨爆發幼兒園群聚感染、Delta擴散的危機，侯友宜在議會備詢每題不離防疫、還呼籲中央該升三級就升三級，畫面轉到同一時間舉行的新北市全運會，竟然發生要孩子在頒獎時拿下口罩的離譜行為，「請問新北市政府保護孩子保護到哪裡去了？」

▼卓冠廷指出，新北全運會遭爆料要選手脫口罩。（圖／卓冠廷臉書）

▲▼卓冠廷指出，新北全運會遭爆料要選手脫口罩。（圖／卓冠廷臉書）

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