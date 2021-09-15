朱立倫批民進黨「黑兩蔣」　卓冠廷嗆：權貴階層無法體會白色恐怖

▲台中市前新聞局長卓冠廷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席候選人朱立倫在臉書發文批評民進黨，為了黑兩蔣，不惜美化日本殖民史。民進黨籍的台中市前新聞局長卓冠廷15日批評，朱立倫身為權貴階層，無法體會「白色恐怖」，國民黨從當年漢賊不兩立的反共、到和中國眉來眼去的親共，價值和立場無比錯亂，「總有人把別人爭取而來的民主自由視為理所當然、視作當年執政者的施捨恩惠，這不啻是對民主最大的傷害與諷刺。」

卓冠廷表示，朱立倫參選國民黨主席選情告急，把矛頭對向當年參與民進黨1986組黨的立法院長游錫堃，因為朱立倫不滿游錫堃回憶當年身歷其境感受兩蔣對組黨的壓迫，比日本政府對蔣渭水、蔡培火等爭取設置議會的先賢更嚴厲。

卓冠廷直指，當朱立倫在抨擊游錫堃抹黑國民黨對黨外人士壓迫的時候，也是在抨擊當年承受白色恐怖的當事人。朱立倫身為國民黨的權貴階層，當然完全無法理解，在戒嚴時期，想要爭取民主自由的人，自己和親友面臨的恐懼、壓力、愧疚、不捨有多濃厚，有多少訣別書被寫下，有多少人在獄中被刑求，有多少人被列入黑名單流亡海外數十年。

卓冠廷表示，朱立倫自然會去忽略，在1986年民進黨組黨前的短短十年內，發生過1984年的江南命案、1981年的陳文成命案、1980年的林宅滅門血案，還有1979年美麗島事件。他自然無法理解，當年1986年組黨前一天聚集在圓山的一群人，簽下連署時抱得是什麼樣的恐懼，但又抱有什麼樣的胸懷。

卓冠廷說，朱立倫自然不會知道，游錫堃形容「組黨前一天抱著視關如歸的心情」，將妻兒接上台北，一整晚都睡不好，但是「再怎麼笨，都知道要準備被抓」的覺悟。自然也不會知道，情治單位如何瞄準當年像交通部前部長林佳龍、民進黨立委范雲等等的年輕學運份子，一直到解嚴之後數年。

卓冠廷也說，朱立倫所在的中國國民黨，從當年漢賊不兩立的反共、到和中國眉來眼去的親共，價值和立場無比錯亂，當然也完全無法體會，如今在香港爭取民主自由的人民，是身處在多麼險惡的時空中。身在民主自由的國家，對當年勇敢衝撞的前輩，就算不必感謝，至少也該珍惜民主、守護民主。但總有人把別人爭取而來的民主自由視為理所當然、視作當年執政者的施捨恩惠，這不啻是對民主最大的傷害與諷刺。