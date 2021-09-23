台灣申請加入CPTPP！重點「懶人包」一次看　帶來的利弊與困境

▲鄧振中23日說明台灣申請CPTPP細節。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣政府昨（22）日向CPTPP文件存放國紐西蘭遞件，要求申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），據悉，美國在川普當選總統後退出原TPP組織，日本帶領其餘11個成員國組CPTPP，並於2018年12月30日簽署生效，其成員國人口規模將近5億、占全球7%，總GDP超過11兆美元，貿易值占台灣貿易總值超過24%，成為台灣參與區域經濟整合的關鍵。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）從原「跨太平洋夥伴協定」（TPP）演變而來，其宗旨在於促進亞太地區的貿易自由化，要求成員國須達成經濟自由化、服務貿易、遵循智慧財產權相關國際規範、制訂規範保護勞工權益、政府採購採購、競爭政策、貿易救濟措施、技術性貿易壁壘、衛生與植物衛生措施、透明化與反貪腐等。

CPTPP起初由亞太經合會（APEC）成員國發起，並於2002年開始醞釀談判，以21世紀FTA的典範為目標，起初的談判成員國包括美國（退出）、日本、加拿大、紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、越南、墨西哥、智利、秘魯、汶萊等12國。

根據我國外交部官網資料，上述TPP的12個成員國多為我台灣重要的貿易夥伴，占我國對外貿易比例超過3成，因此是否能加入該組織，加速並強化與區域經濟的整合，對我國來說非常重要。TPP成員國原本於2015年10月完成談判、2016年2月簽署協定，然而美國時任總統川普於2017年1月宣布退出，對TPP造成巨大衝擊。

▲CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

日本積極推動TPP協定，並引領其餘11個成員國進行改組，2017年11月將之改為CPTTP，凍結由美國主張但多數成員國反對的22個條文，2018年3月在智利首都聖地牙哥完成簽署後，由各會員國進行其國內的審議程序，同年12月30日正式生效。

隨著台灣遞件正式申請加入CPTPP，引發來自日本、中國天壤之別的回應。日本外務省某官員接受《NHK》訪問時表示，台灣與日本享有共同價值觀，雖說加入CPTPP的標準與條件相當高，但由於台灣實施市場經濟，且沒有對其他國家進行經濟施壓等問題，因此若符合加入標準，日本政府會持肯定的態度來表示歡迎。

然而搶先台灣一步申請加入CPTPP的中國則認為，台灣當局此舉根本是「搗亂」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，若台灣申請加入區域經濟合作，須以「一個中國」原則為前提。外媒對此分析，中國恐怕很難成功申請加入CPTPP。

根據《日經亞洲》報導，近年來中國持續和澳洲爆發貿易與經濟制裁等糾紛，與另一成員國越南也有領土爭議，且與加拿大更在孟晚舟案、人質外交上爆發衝突，加上中國在國家主席習近平領導下，強化其國有企業與部門，違反CPTPP禁止成員國補貼國有企業的規範，因此中國若欲申請加入，恐怕難以全票過關。

▲是否開放福島食品進口，恐怕成為絆住台灣加入CPTPP的議題。（圖／達志影像／美聯社）

另外，台灣近年雖大幅改善與日本之間的關係，但是否開放福島縣農漁產品等核食進口，恐怕將成為台灣申請加入CPTPP的絆腳石。

而與CTPPP被相提並論的協定，莫過於由東協10國發起、並由中國在幕後主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），其談判於2012年11月啟動，透過削減關稅與非關稅壁壘，建立涵蓋16國的自由貿易協定（FTA），成員包含10個東協國家與中、日、韓、紐、澳，涵蓋全球22億人口，經濟總量達26兆美元。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast