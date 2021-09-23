台灣申請加入CPTPP　他曝代價：可能對「日本核食」讓步

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）部長級會議。（資料照／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／高雄報導

台灣昨（22日）正式向紐西蘭申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），民眾黨立委張其祿表示，台灣終於在中國申請加入CPTPP的壓力下，必然也必須提出加入CPTPP的申請，因為中國的申請正是對美國與台灣在亞太「區域經貿協定」事務上的彎道超車和主動出擊。不過，代價可能是對日本核災地區食品及其他會員國農產品開放進口與檢驗檢疫等讓步。

張其祿指出，若台灣仍以為中國僅以控制或主導RCEP（區域全面經濟夥伴協定）為滿足，抑或認為CPTPP是由日本（檯面上）或美國（檯面下）所主導，並形成抗中經貿聯盟，所以台灣為美日盟邦就必然能加入CPTPP，顯然錯估國際經貿情勢的競合關係及其現實主義面向。

▲張其祿認為，在中國的經貿競爭壓力下，台灣必然也必須儘快加入CPTPP。（圖／記者林敬旻攝）

他進一步闡述，RCEP與CPTPP並非完全對立的經貿聯盟，目前就有7個亞太國家兩者皆有加入，其仍是側重經貿及市場開放和一體化的合作發展架構（組織），並非政治對抗的聯盟。

再者，美國目前反而都不是RCEP與CPTPP 的會員國（川普於2017年1月退出TPP），在區域自由經貿協定的事務上反而落後於中國，也難協助台灣加入CPTPP。

▲若加入CPTPP，代價可能是對日本核災地區食品，以及其他會員國家農業相關產品開放進口與檢驗檢疫等讓步。（圖／達志影像／美聯社）

此外，張其祿認為，因兩岸關係緊張，以及蔡政府對美日的押寶操作，我國已不可能加入RCEP，所以目前僅能以儘速加入CPTPP做為最高經貿方略，但其代價可能是對日本核災地區食品，以及其他會員國家農業相關產品開放進口與檢驗檢疫等讓步。

他強調，若想要先於中國加入CPTPP，在經貿體制與規範上就必須有更加全面性的開放及調整，包括商標、專利、著作權等，甚至是通訊傳播市場的開放等皆需有修法及政策的配套，以符合CPTPP高規格的貿易開放規範。

由於日本輪值今年CPTPP主席國，福島等縣食品進口問題被視為台灣能否成為會員國的關鍵。對此，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中23日表示，假如日本提出這問題，我們當然須面對處理，但我方一定是在維護國民健康、處理過程要依據科學證據、國際規範三原則下進行談判。