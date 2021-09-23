外交部：CPTPP成員國多為主要貿易夥伴　持續互惠互利

▲CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

台灣正式以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），外交部23日表示，CPTPP的成員國多為我國主要貿易夥伴，將持續配合相關部會，運用各項資源積極爭取各成員國對我方的支持，並指期待與日本共同努力，藉由區域經濟整合，持續深化理念相近國家的互惠互利關係與友好合作。

外交部表示，CPTPP於2018年12月30日生效成立，目前有11個經濟體，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。其中大多為我國主要的貿易夥伴，CPTPP成員國人口規模將近5億，占全球7%，總GDP超過11兆美元，占全球13.1%，貿易值占我國貿易總值超過24%，對我國參與區域經濟整合至為關鍵。

外交部指出，台灣做好充足的準備，按照自己的節奏與步調，於2021年9月22日正式向CPTPP文件存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持。未來我方將依據CPTPP新會員入會程序完成後續作業。外交部將持續配合相關部會，運用各項資源積極爭取各成員國對我方的支持。

此外，對於日本外務大臣茂木敏充今天在紐約表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等核心價值，且有緊密經貿關係，是極為重要的伙伴，歡迎台灣提出申請加入CPTPP；茂木敏充並指出，日本將以戰略觀點與國民理解為基礎作出對應。

對於日本政府多次公開發言歡迎台灣參與CPTPP，外交部表示，我國政府表達誠摯的感謝，期待與日本共同努力，藉由區域經濟整合，持續深化理念相近國家的互惠互利關係與友好合作。

