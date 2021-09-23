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3歲童遭活活燙死！頭皮全爛　親媽變態同居男友「熱水狂淋5分鐘」

▲▼南韓10歲女童疑似遭阿姨與姨丈緊抓頭部連續浸水，之後停止呼吸死亡。（示意圖，非本人／CFP）

▲男童死亡時，全身多處出現遭熱水燙爛的傷口。（示意圖，非本人／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府發生一起駭人聽聞的虐童致死案，年僅3歲的男童新村櫻利斗8月31日被發現全身嚴重燙傷，待救護人員趕往現場時，早已經失去生命跡象，送醫後不治身亡。據調查，男童是遭到母親的同居男友以熱水澆灌全身，才會導致大面積燙傷致死。警方22日終於將嫌犯逮捕，然而嫌犯被逮前竟還聲稱，「我們平常就是這樣跟他玩的。」

根據NTV NEWS24報導，現年23歲的嫌犯松原拓海8月31日涉嫌在公寓內向20多歲同居女友的3歲兒子新村櫻利斗施暴，以熱水淋在男童身上，時間長達5分鐘。據警方表示，救護人員接獲通報到場時，新村櫻利斗包含頭皮在內的上半身皮膚出現大面積潰爛，且已經沒有呼吸心跳，儘管隨即送醫急救，最終仍不幸死亡。

警方22日逮捕嫌犯松原拓海，不過他仍堅持否認犯行。松原拓海在被逮前曾經向警方表示，以前也曾經用同樣的方式「跟男童玩耍」，為了好玩才會慢慢把水溫調高。

嫌犯5月開始與男童的母親同居，然而早在先前女方就曾經通報「男友對兒子施暴」，因此警方懷疑，嫌犯已非第一次虐童。

當地政府則表示，男童就讀的托兒所2020年1月與2021年4月就曾分別通報疑似遭虐，男童母親的朋友也在6月發現新村櫻利斗疑似遭到家暴，向兒童諮商所通報，怎知經過多次的家暴通報仍然無法阻止一條生命的逝去。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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