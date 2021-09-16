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108萬劑莫德納、64萬劑AZ將抵台　民進黨團笑稱「發布變證實」

▲▼民進黨立法院黨團16日上午召開「108萬莫德納、64萬劑AZ疫苗陸續到，依序接種防疫」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「108萬莫德納、64萬劑AZ疫苗陸續到，依序接種防疫」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳16日表示，在未來2天以內，包括108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗會陸續抵台，累計到目前為止，台灣所有到貨的疫苗將高達1716萬劑。民進黨立法院黨團書記長蔡適應笑說，民進黨團本來要宣布這個好消息，「現在只能證實這條消息」。

民進黨立法院黨團16日上午召開輿情回應記者會，劉世芳指出，在未來2天以內，包括108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗會陸續抵台，累計到目前為止，AZ疫苗的總到貨量為971萬劑，莫德納疫苗則是511萬劑，台灣所有到貨的疫苗將高達1716萬劑。

蔡適應則說，民進黨團今天特別召開記者會，就是有這個好消息要宣布，「但是媒體比我們還早知道，就就先報導出來了」，確實這2天會有108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗，分別從美國、泰國運送到台灣，「我們本來是要發布這條消息，現在只能證實這條消息」。

民進黨團副幹事長蔡易餘表示，指揮中心可以說是「催疫苗催成功」，大家都是非常振奮，「因為現在確實對第二劑莫德納有需求」，但是這段時間以來，部分特定媒體、國民黨不斷抹黑，聲稱第二類官員都是打莫德納，「這件事完全是假消息」。

蔡易餘指出，第二類的中央政府重要官員，已經有1054人完成接種兩劑疫苗，其中809人打了兩劑AZ、45人打了兩劑莫德納，可以看出完成接種兩劑疫苗的人，還是以AZ疫苗居多。

蔡易餘呼籲，特定媒體不要再用假消息攻擊指揮中心，以及整個行政團隊，大家還是遵守指揮中心的原則，「有什麼疫苗就趕快去打」，指揮中心也會用最緊急的態度，替大家把疫苗催促到貨。

劉世芳強調，跟世界各國比起來，台灣現在擁有AZ、莫德納、BNT、高端等疫苗，對台灣控制疫情的幫助非常大，民進黨團還是一再呼籲，「有什麼疫苗就打什麼疫苗」。

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