醫大生打2劑莫德納患心肌炎　「吞8顆止痛藥」警覺2關鍵救命

記者黃翊婷／綜合報導

一名醫大生22日在社群網站《Dcard》PO文表示，因為不想錯過打第二劑莫德納的機會，於是在系上國考結束當晚接種，沒想到卻得了心肌炎，當時痛到一天吞了8顆止痛藥都沒有改善，後來住進加護病房裡的負壓隔離病房，幸好病症不算太嚴重，經過治療已經沒有大礙，這才決定將自身經驗公開，提醒民眾若打完mRNA疫苗有胸悶、心臟痛等狀況，一定要去醫院或是能抽血的地方檢查，以免延誤治療。

▲莫德納疫苗可能會發生心肌炎等副作用。（示意圖／記者呂佳賢攝，下同）

原PO在《Dcard》PO文中提到，因為暑假實習的關係，被政府造冊納入第一類人員，所以有打到第一劑疫苗，是莫德納，當時除了接種處疼痛，沒有其他副作用；一個月後可以打第二劑時，剛好卡到系上國考，他不想錯過當時那批莫德納，於是決定在考完當晚（8月14日）施打，結果打完隔日就發燒，第二天則出現胸悶，蹲下站起來時心臟會抽痛，就算一天吞下8顆止痛藥也沒有改善。

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原PO說，發現異狀後立即跑去內科求診，但吃過藥還是沒有好轉，一直有胸悶症狀，躺在床上睡了4個小時就因為胸部劇痛醒來，警覺可能是心肌炎，於是請家人幫忙送急診，一抽血發現心肌酵素高於正常值很多，接著就被送到加護病房裡的負壓隔離病房，幸好心肌炎的症狀不算嚴重，透過治療、等待心臟自行修復，最終平安出院，只是住院期間每6小時就要抽一次血，整條手臂被抽到差點沒地方可以下針。

原PO提醒，民眾接種mRNA疫苗後如果出現胸悶、心臟痛等症狀，一定要去醫院或是可以抽血的地方檢查，因為一般診所單靠聽心音、量血壓幾乎無法診斷出心肌炎，反而會延誤治療；民眾若是接種前有疑慮，也可以跟醫生討論，選出最適合自己的疫苗。

▲莫德納與BNT都是mRNA疫苗。圖為莫德納疫苗。

除了原PO的經驗分享外，由於12至17歲的學生自9月23日起開始接種BNT疫苗（與莫德納一樣都是mRNA疫苗），關於mRNA疫苗可能引起心肌炎一事，再度受到各界關注與討論。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳在《有話好說》中分享，根據美國研究，心肌炎大部分發生在打完後的前5天，平均落在第2天出現，症狀可能是胸痛或心悸。

柳朋馳提到，基本上「吸氣不像以前呼吸那麼順暢」，像被東西勒住或綁住，無法進行正常的胸廓擴張，吐完氣甚至彷彿有東西壓在胸口，就要開始留意；而心悸的部分有時會像是「小鹿亂撞」，或感覺得到「心臟在撞擊胸壁」，可算得出跳動幾下時就要稍微注意。

柳朋馳表示，大家要做的是觀察打完疫苗後的不適情況是否與平常相似，例如有呼吸道過敏等經驗，跟過去發作時相比，只要與以前感覺不太一樣，最好就醫檢查，這種時候即便是擴大認定，也都是可以接受的，醫療院所一定會做詳細檢查。

▼民眾接種第二劑莫德納疫苗若出現呼吸困難、氣喘等嚴重過敏反應，請儘速就醫。（圖／指揮中心提供）