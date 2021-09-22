五倍券綁定驗證碼驚傳「一鍵破解」　PTT集體傻眼：資安0分

▲台灣Pay綁郵局VISA遲遲等不到簡訊？網友一鍵F12竟找到驗證碼。（圖／翻攝自PTT／點圖可放大）

記者柯沛辰／採訪報導

五倍券數位綁定、8大加碼券登記22日上午9點開放登記，不料出現官網塞爆當機，導致大量民眾遲遲收不到手機驗證碼，而且災情集中在台灣Pay綁郵局VISA。不過，有網友瀏覽網站時，無意間按下F12，檢視網頁原始碼，竟意外「破解」驗證碼，讓許多人紛紛直呼「太扯了」、「資安0分」。

許多民眾22日使用台灣Pay綁定中華郵政VISA卡，卻苦等不到OTP。對此，有網友在PTT八卦版發文指出，當時他等不到驗證碼，隨手按下F12檢視原始碼，在Network欄位中找到sendSMS（若未看到sendSMS，要按「重新發送」），就可以看到網站回傳的JSON text格式資料，裡頭recPhoneCode的參數（引號中的數字）就是驗證碼。

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一名工程師受訪時說，設計者可能是想先做前端驗證，以便快速回傳使用者、驗證結果，但這樣的寫法不嚴謹，也會有資安疑慮，「代表我只要取得你的手機和身分證，就能隨便替你綁定，因為簡訊驗證的目的，是為了證明本人在操作綁定動作，但這樣的寫法，會讓簡訊二次驗證完全沒有意義。」

文章一出，網友紛紛好奇嘗試，結果驚奇發現「真的可行」、「郵局資安這樣太誇張了吧」、「太扯了，竟然有用」、「資安零分」、「天才的外包」、「大學生都不會這樣寫」、「這篇救了好多人」、「原來驗證碼不用等他寄，太貼心了吧」、「嚴重資安漏洞，看業力怎麼引爆」。

▼五倍券綁定、加碼碼日期；點圖可放大。（圖／五倍券官網）

▼原PO說，「有OTP才能更有效地防止別人亂綁，但這個實作的邏輯...」（圖／翻攝自PTT）

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