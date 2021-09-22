百貨五倍券加碼最新懶人包　微風、統一時代、昇恆昌用5千換7千

▲5間百貨賣場搶先宣布五倍券回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

消費市場低迷了數月，終於迎來五倍券商機，百貨賣場近期進入周年慶熱季，也紛紛推出5倍券加碼促銷，加上原來的滿千送百、點數加贈等周慶促銷，強調折扣最大化，包括微風、統一時代百貨跟昇恆昌都祭出5,000元換7,000元優惠，三井Outlet則推出消費2,000元就能享額外回饋。

振興消費的五倍券9／22開放登記，今年納入網購業者，加上5月中起的三級警戒，讓整整兩個月的業績受到影響，百貨業者也表示，將祭出近年最優惠促銷搶客，首波包括微風、統一時代百貨、昇恆昌、台北101購物中心與三井Outlet均公開優惠，讓民眾加碼賺一波。

微風廣場

微風廣場旗下6店包括本館、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站使用5,000元振興5倍券，可參加7倍返還活動，用紙本或數位五倍券，可換取微風積點禮遇會員點數60000點，等同6,000元購物金，同時即可兌換加值超過1,000元的「五倍券來店禮」，等於用5,000元得到7,000元。

統一時代百貨

針對五倍券推出三方案，包括5000元紙本五倍券一次全數換購該百貨抵用券，可換得500元抵用券11張＋100元抵用券5張＋100元滿千抵百券10張；3000元紙本五倍券換購500元商品抵用券6張＋100元抵用券5張＋100元滿千抵百券5張；1000元紙本五倍券500元抵用券2張＋100元抵用券1張＋100元滿千抵百券1張。

台北101購物中心

台北101推出的五倍券優惠，10／8至明年4／30期間全館單筆滿5,000就送500元抵用券，若使用紙本券消費餐飲、美食街、伴手禮，點數10倍贈。另線上平台Stage 101消費除享有五倍券優惠單筆滿5,000送500元價值購物金點數外，12月底前再加碼100元抵用券，等於買5,000送600元。

三井Outlet（林口、台中港）

10／8起至10月底止，透過紙本或數位五倍券單筆消費滿2,000元，並至服務台出示APP會員與消費憑據，可兌換250元加碼抵用券，包含100元抵用券2張、50元美食街抵用券1張，回饋率約12.5%。（林口店限量3,000份，台中港店限量2,500份，每位APP會員限領一次）



昇恆昌

配合政府發行五倍券，10／12起推出「放大你的鈔能力」優惠活動，主打5,000元升級到7,000元購物優惠，只要使用五倍券消費5,000元，就可獲得最多2,000元的回饋項目。