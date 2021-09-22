　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還有6000人沒領！1萬元孩童防疫補貼「下周四截止申請」

▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲行政院6月中針對未滿2歲孩童推出每人1萬元補貼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／中央社

為減輕家長在疫情期間照顧負擔，行政院6月中針對未滿2歲孩童推出每人1萬元補貼。衛福部今天表示，這項補助將於9月30日截止請領，呼籲6000名還沒領的民眾盡快申請，逾期不補發。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全台民眾，行政院6月中推出每名孩童新台幣1萬元的家庭防疫補貼，以減輕家長負擔，今年5月已領有育兒津貼或托育補助的家庭，已於6月15日直接撥入原申領帳戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，若是6月1日後至7月26日3級警戒解除前才出生，且完成出生登記或初設戶籍登記的孩童，則須由家長自行提出申請。 根據衛福部統計，這段期間內出生且完成登記、設籍的孩童人數共有35.1萬人，截至目前已有98%請領補助，但仍有約6000人尚未領取。

衛福部社家署表示，1萬元孩童防疫津貼申請期限將於30日截止，呼籲父母把握最後2週盡快申請，只要攜帶孩童健保卡、身分證或戶口名簿，以及領取人身分證或居留證，就能到郵局臨櫃辦理；若是沒有孩童戶口名簿正本或身分證，則須寄檢具相關文件寄至教育部國教署申請。

社家署表示，民眾如有疑義可至衛福部嚴重特殊傳染性肺炎紓困4.0網站（https://covid19.mohw.gov.tw/）查詢，或撥打1957免付費福利諮詢專線詢問。

►3分鐘「梳出」空氣感直髮

ET快訊
美而美董事長首度曝光！　人妻怒控「害我老公抑鬰死」
百貨五倍券加碼懶人包！　紙本5000換7000
iOS 15爆災情！　iPhone不斷顯示「儲存空間已滿」
快訊／文姿云和經紀人鬧翻！　一審判決出爐
綁台灣Pay「800元回饋」還有！　八大行庫僅剩這3家
張菲辣媳出門「深V內衣外穿」　洩超兇身材
台積電7人遭開除原因曝！　通訊軟體聊這個被抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT稱「對5～11歲有極佳抗體」申請EUA！台灣跟進？前台大醫說話了

打了疫苗「其實是扔進新的牢籠」　醫師曝：目前尚無法回到2019年生活

她敷好市多面膜「瞬間變佛祖」　老公笑不停！網求買：法力無邊欸

高雄老火車站要「回家」！蔡英文將見證安座　晚上還有3場光雕秀

台南關廟國中開打BNT　1暈針1呼吸急促送保健室觀察

世新廣播電臺節目及受訪者多元　成為新一代音樂人青睞的平台

陳時中稱「BNT去年沒人敢買」　各國採購時間點曝！網嗆爆：供沙小

全民瘋搶五倍券衰到店家　連4家網銀轉帳都轉圈圈！氣到飆國罵

關懷BNT疫苗首批校園接種　黃偉哲前往慈濟高中視察接種狀況

彰化4校23日開打BNT　1100學生先上陣...近6萬人10／8完成接種

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」　車體撞爛全毀...1家3口天人永隔

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

狂！周杰倫巴黎觀戰梅西球場突播《Mojito》　昆凌嗨翻跳舞…《周遊記2》超大咖嘉賓曝光

全智賢搭檔朱智勛《智異山》前導公開　歡樂變驚悚..「陽陰交界」祕密是什麼

天心《俗女2》掀裙子「滿是家暴瘀青」　「決定離開他」鍾欣凌一聽抱緊：走！

BNT稱「對5～11歲有極佳抗體」申請EUA！台灣跟進？前台大醫說話了

打了疫苗「其實是扔進新的牢籠」　醫師曝：目前尚無法回到2019年生活

她敷好市多面膜「瞬間變佛祖」　老公笑不停！網求買：法力無邊欸

高雄老火車站要「回家」！蔡英文將見證安座　晚上還有3場光雕秀

台南關廟國中開打BNT　1暈針1呼吸急促送保健室觀察

世新廣播電臺節目及受訪者多元　成為新一代音樂人青睞的平台

陳時中稱「BNT去年沒人敢買」　各國採購時間點曝！網嗆爆：供沙小

全民瘋搶五倍券衰到店家　連4家網銀轉帳都轉圈圈！氣到飆國罵

關懷BNT疫苗首批校園接種　黃偉哲前往慈濟高中視察接種狀況

彰化4校23日開打BNT　1100學生先上陣...近6萬人10／8完成接種

LINE Pay數度「無法支付」原因曝　五倍券綁定太踴躍！

BNT稱「對5～11歲有極佳抗體」申請EUA！台灣跟進？前台大醫說話了

監察院：「3+11」案刻正調查中　相關資料從未對外宣洩

要求女排長撒嬌才開車！還問「交往多久XX」　男士官下場曝

打了疫苗「其實是扔進新的牢籠」　醫師曝：目前尚無法回到2019年生活

法鬥犬走進行李箱「把自己打包」　折手手趴下睡翻：帶我走～

張進德上一軍無法連續蹲捕　洪總：林宥穎就下二軍

租房也有低消！北投雅房月租2800元　「想住進來再加價」

記好時間！9／27中午搶「7元星巴克」　人氣泡湯券買一送一

182cm王俊凱「躲行李箱」整工作人員！狼狽下場曝光…生日反害到自己

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

搶五倍券「綁定死一片」　網吼：為搶500元真悲哀

數位五倍券今上路　綁定、5QA一次看

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

即／女高生打BNT前突癲癇發作倒地

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

更多熱門

相關新聞

孩童家庭防疫補貼近97%已領　9月底截止

孩童家庭防疫補貼近97%已領　9月底截止

行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國中、高中、五專前3年身心障礙生每人新台幣1萬元，發放到9月底，目前已有96.93%符合資格者領取。

高端單日接種數驚呆　網搖頭：空窗期才這樣

高端單日接種數驚呆　網搖頭：空窗期才這樣

今天虐貓明天家暴？　陳亭妃：安全網應雙向防治

今天虐貓明天家暴？　陳亭妃：安全網應雙向防治

第二類疫苗人數膨脹　衛福部將公布詳細資料

第二類疫苗人數膨脹　衛福部將公布詳細資料

藍批打疫苗猝死無配套　綠盼加速發放救濟

藍批打疫苗猝死無配套　綠盼加速發放救濟

關鍵字：

衛福部防疫補貼

讀者迴響

熱門新聞

共同綁定爆BUG」　網湧唐鳳臉書：藝Fun券被取消

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

數位五倍券8大行動支付綁定優惠一次看

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

台積電開除7員工　公司證實：做出違背核心價值行為

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

三上悠亞「海量私密床照」外洩！掌鏡人爆是超帥男友

五倍券綁成功了！鄉民曝「1管道」超順暢

最多再拿3988元！「8種加碼券」一圖全攻略

八部會加碼券總整理！抽籤方法一次看

五倍券網站卡死！神人1解法「順利綁定了」

男偶像遭詐騙「銀行存款全被轉走」

五倍券首日上午「63萬人數位綁定！」　好食券還有名額「手刀搶一波」

連千毅正宮難得火辣現身！

合歡山公路驚見藍衣女跳崖　驚險過程全都錄

更多

最夯影音

更多
狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺

狗狗大戰豪豬！被爆插上百根刺　拳師犬慘變河豚...嘴裡也都尖刺
金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

鄧佳華終於脫單「交到女友了！」法拉利姐直播說溜嘴：他很犧牲

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

三重烤肉「21人大亂鬥」1人濺血　42警到場鎮壓...記者拍攝遭攻擊

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面