還有6000人沒領！1萬元孩童防疫補貼「下周四截止申請」

▲行政院6月中針對未滿2歲孩童推出每人1萬元補貼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文／中央社

為減輕家長在疫情期間照顧負擔，行政院6月中針對未滿2歲孩童推出每人1萬元補貼。衛福部今天表示，這項補助將於9月30日截止請領，呼籲6000名還沒領的民眾盡快申請，逾期不補發。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全台民眾，行政院6月中推出每名孩童新台幣1萬元的家庭防疫補貼，以減輕家長負擔，今年5月已領有育兒津貼或托育補助的家庭，已於6月15日直接撥入原申領帳戶。

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不過，若是6月1日後至7月26日3級警戒解除前才出生，且完成出生登記或初設戶籍登記的孩童，則須由家長自行提出申請。 根據衛福部統計，這段期間內出生且完成登記、設籍的孩童人數共有35.1萬人，截至目前已有98%請領補助，但仍有約6000人尚未領取。

衛福部社家署表示，1萬元孩童防疫津貼申請期限將於30日截止，呼籲父母把握最後2週盡快申請，只要攜帶孩童健保卡、身分證或戶口名簿，以及領取人身分證或居留證，就能到郵局臨櫃辦理；若是沒有孩童戶口名簿正本或身分證，則須寄檢具相關文件寄至教育部國教署申請。

社家署表示，民眾如有疑義可至衛福部嚴重特殊傳染性肺炎紓困4.0網站（https://covid19.mohw.gov.tw/）查詢，或撥打1957免付費福利諮詢專線詢問。