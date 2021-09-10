高端單日接種數「是莫德納3倍」　網曝1原因：人數大暴增

▲高端疫苗。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

國產高端疫苗自8月23日開打，不過在此之後，AZ、BNT疫苗陸續抵台，讓部分原先要打高端的民眾改變想法，決定選擇其他廠牌。根據衛福部公布的最新資料顯示，高端截至昨（9）日已超過70萬人接種，引發網友熱烈討論。

本站曾報導，日前衛福部公布的接種統計數據顯示，高端8月30日單日接種劑數只有742劑，8月31日更低，只有504劑，與AZ、莫德納相比，落差實在有點大。

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不過，9月9日公布的疫苗接種統計資料指出，昨日高端的單日接種數有6577劑，而截至昨日為止，高端也已接種超過70萬劑。

▲各廠牌疫苗接種統計資料。（圖／翻攝自衛福部官網）

消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「狂賀！高端累積施打人數突破70萬！」為題發文，表示可能是因為這陣子不用預約就能直接打高端，所以接種劑數很快就突破70萬劑了。

貼文曝光後，網友也紛紛留言回應，「說實話，就數據看，確實最安全」、「AZ一天打了27萬」、「打高端愛台灣」、「疫苗空窗期還只打到70萬劑」、「恭喜」、「打高端愛台灣」、「看統計就知道高端是最安全的疫苗」、「水啦！打高端才愛國」。

根據衛福部資料指出，第七輪施打AZ，因此AZ疫苗9月9日第一劑接種數高達27萬6793劑、第二劑為9822劑，累計至9日為止，兩劑接種劑數共為748萬9321劑；莫德納因為近期都沒到貨，9日單日第一劑接種數為619劑、第二劑為1401劑，累計至9日為止，兩劑接種劑數共為377萬1914劑。