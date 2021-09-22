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農產品拚外銷　雲林14噸胡蘿蔔進軍新加坡今封櫃

▲雲林縣政府持續為縣內農產品拓展外銷通路，媒合VDS活力東勢公司與宜捷威農產貿易公司合作，今日將共14噸的胡蘿蔔與彩色胡蘿蔔封櫃出口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府持續為縣內農產品拓展外銷通路，媒合VDS活力東勢公司與宜捷威農產貿易公司合作，今日將共14噸的胡蘿蔔與彩色胡蘿蔔封櫃出口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府持續為縣內農產品拓展外銷通路，今(22)日媒合VDS活力東勢公司與宜捷威農產貿易公司合作，將1000箱共10噸的胡蘿蔔以及500箱約4噸的彩色胡蘿蔔出口至新加坡NTUC超市。 農業處長吳芳銘表示，除既有的品項外，透過國外市場長期的推廣銷售，來建立國外消費者對雲林產品的認識及信心。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府疫情期間整合雲林良品電商平台及農民團體發展宅經濟，推出蔬菜、肉品防疫箱等產品，為雲林農產品開拓新形態的銷售市場；此外縣府更著眼東南亞市場近年來的經濟成長快速，可提供優質農產品的市場胃納量機會，縣府也積極透過外銷出口來分流市場，為雲林農產品開拓商機。

農業處長吳芳銘指出，雲林縣具有多項優質的生鮮蔬果以及農漁畜等農產品，更是全國最大的蔬果生產地，而台灣市場屬於淺碟市場，農產品產銷問題一直存在，亟需透過內外銷分流來穩定農產品產銷，因此縣府積極媒合縣內優質的農產品，開拓外銷通路為雲林農產品開拓新商機。

▲雲林縣政府持續為縣內農產品拓展外銷通路，媒合VDS活力東勢公司與宜捷威農產貿易公司合作，今日將共14噸的胡蘿蔔與彩色胡蘿蔔封櫃出口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲東勢果菜生產合作社創立的活力東勢品牌，合作契作的農場遍及雲林、彰化、宜蘭等地方，生產的胡蘿蔔年產量高達9,000公噸，是全國第一的胡蘿蔔王國。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳芳銘說，今天裝櫃的14噸彩色胡蘿蔔正是最好的範例，經過幾個月的試銷建立國外業者及消費者信心，逐漸擴大採購數量，進軍新加坡最大的連鎖超市NTUC，搶占當地的胡蘿蔔市場，未來縣府將會持續輔導更多縣內優質農產建立外銷模式，為雲林農產品拓展更多銷售管道。

活力東勢公司總經理王文星表示，東勢果菜生產合作社創立的活力東勢品牌，合作契作的農場遍及雲林、彰化、宜蘭等地方，生產的胡蘿蔔年產量高達9,000公噸，是全國第一的胡蘿蔔王國，活力東勢長期致力落實生產履歷與農藥控管，且已取得歐盟的 GLOBALG.A.P.驗證，生產的胡蘿蔔達到無農藥殘留之最高標準，保證安心美味。

宜捷威農產有限公司總經理林延蓉表示，宜捷威公司在雲林深耕多年，且外銷經驗相當豐富，感謝雲林縣政府及各單位促成這1500箱的胡蘿蔔及彩色胡蘿蔔能夠外銷至新加坡，今天的成果是個好的開始，未來會持續協助雲林將更多優質蔬果推上國際市場，讓世界看見台灣的優質農產品。

▲雲林縣政府持續為縣內農產品拓展外銷通路，媒合VDS活力東勢公司與宜捷威農產貿易公司合作，今日將共14噸的胡蘿蔔與彩色胡蘿蔔封櫃出口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今天裝櫃的14噸彩色胡蘿蔔是經過幾個月的試銷建立國外業者及消費者信心，逐漸擴大採購數量，進軍新加坡最大的連鎖超市NTUC，搶占當地的胡蘿蔔市場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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