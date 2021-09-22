秋節烤肉喝太嗨！桃園男口吐白沫還咆哮　警消護送就醫

▲桃園市鄭姓男子21日中秋夜在友人住處烤肉喝酒，疑似喝醉了在路旁大聲喧鬧引起路人圍觀，員警到場攙扶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中秋夜烤肉助興，桃園市鄭姓男子21日晚間在中壢區友人處烤肉並喝酒助興，未料喝茫了卻在路旁大聲喧嘩，引起路人圍觀。鄭男口吐白沫倒在路旁，員警接獲報案後到場，發現鄭男混身酒味，但無法起身行走，員警擔心出意外，請消防人員協助送醫，但鄭男情緒突然激動不斷叫罵，員警好心安撫後才送上救護車送醫，鄭男22日上午酒醒後才知道差點鬧出大事，趕緊對員警與消防人員致歉，並表示以後飲酒會適可而止。

中壢警方指出，21日晚間7時許接獲報案指稱，39歲的鄭姓男子在中壢區龍岡路、苑平街口處疑似路倒，且在街頭大聲喧鬧且口吐白沫。中壢警分局普仁派出所員警李凱賢、陳怡頻2人趕抵現場處理。

▲桃園市鄭姓男子21日中秋夜在友人住處烤肉喝酒，疑似喝醉了在路旁大聲喧鬧，支援警力到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭男在路旁倒臥，對於員警詢問完全無法應答，但鄭男後來突然情緒激動，大聲咆哮且不斷叫罵，員警立即通報線上支援警力到場警戒，並打電話給消防人員協助送醫，但鄭男仍然叫罵，員警佛心安撫其情緒，救護人員到場後，再協助攙扶鄭男上救護車，所幸到醫院經過治療後並無大礙。

▲桃園市鄭姓男子21日中秋夜在友人處烤肉喝酒，疑喝醉了倒臥路旁，支援的警消協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭男今天上午酒醒後才知道自己闖出大禍，頻頻隊員警與救護人員致歉，同時強調，日後會斟酌飲酒，才不會造成他人困擾，酒醒後會自行搭車返家，並向中壢分局員警熱心協助表達感激之意。

中壢警分局呼籲，疫情警戒期間，民眾應減少非必要外出，飲酒要有節制，勿因飲酒過量致無法控制自身言行，避免衍生事端；民眾見有不尋常路倒人士，可撥打110報案專線，由警方到場協助以維護人身安全。

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