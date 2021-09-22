桃園建設年卻面臨缺工缺料　鄭文燦：公共工程發包陷挑戰

▲鄭文燦坦言：桃園公共工程發包陷挑戰。（圖／翻攝市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情移工進不來，加上受營建物價飆漲等要因衝擊，國內各項重大工程正陷入流標風暴！桃園市長鄭文燦22日於市議會定期會、市長施政報告坦言：在防疫優先的情況下，市政推動不打烊，但因疫情影響，全國面臨建築成本提高、缺工、缺料，加深公共工程發包挑戰！

▲桃園正處於建設年，卻因面臨缺工缺料，使公共工程發包陷挑戰！（圖／市府資料照）

鄭文燦期勉市府團隊採取建設配速方式，合理安排開標時程，使有限的預算，完成最大效益。鄭市長指出，在重大公共建設方面，目前桃園航空城開發已進入土地徵收及地上物拆遷補償階段，其中2,598公頃的區段徵收面積約96%地主選擇配地，代表對航空城計畫有信心，優先區則約有93%地主同意地上物協議價購。

此外，安置住宅、各項區段徵收等工程也均持續推動中，而在前瞻軌道建設方面，捷運綠線工程執行穩健進行中，桃園鐵路地下化也在進行平鎮臨時站的發包、動工，其餘各項建設工作，也均一一落在時間表上。據指出，桃園正處於建設年，除了都會區捷運工程陸續開展，桃園航空城重大建設計劃的推動，以及海洋大學觀音校區工程、亞洲．矽谷創新研發中心等多項工程，都陷入流標發包不出去的窘境，令市府工務局、水務局等相關局處，相當頭痛！